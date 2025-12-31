El envoltorio de una chocolatina resuelve el misterio de una excavación arqueológica en Escocia: "Hemos tenido mucha suerte al datar el material"

A veces, la arqueología no necesita de grandes equipos o de enormes inversiones, tan solo basta con un envoltorio de chocolate olvidado, tal y como ocurrió en Glasgow, donde un los restos de una chocolatina de hace más de 40 años permitió resolver una pregunta que llevaba décadas sin respuesta: ¿Cuándo se cerró realmente el primer skatepark de Escocia?

El hallazgo se produjo durante la excavación del antiguo Kelvin Wheelies, un skatepark inaugurado en mayo de 1978 en Kelvingrove Park. El proyecto fue llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Glasgow junto a voluntarios, estudiantes y patinadores locales. La investigación se emitirá el próximo 7 de enero en el programa Digging For Britain de la BBC.

El skatepark de Kelvin Wheelies contaba con bowls, una pista de slalom y un halfpipe, bautizados con nombres como Jaws, Torpedo o Bazooka. Además, fue sede de competiciones como el Campeonato Escocés de Skateboarding. Sin embargo, con el tiempo la moda pasó, los costes de mantenimiento crecieron y las preocupaciones por la seguridad acabaron condenándolo al abandono.

"El parque estaba fuera de uso a principios de los 80, pero no había ningún registro claro de cuándo se cerró", explicó el doctor Kenny Brophy, de la Universidad de Glasgow, durante el programa a la BBC. "Incluso la más mínima evidencia podría ayudarnos a determinar cuándo se cerró esto, porque en realidad no hay registro de cuándo sucedió. Todos preguntan si fue en 1982, 1983 o 1984, pero nadie recuerda exactamente cuándo", agregó el mismo.

El equipo aplicó métodos propios de excavaciones de yacimientos mucho más antiguos: análisis de capas de suelo, estudio de escombros y documentación de cada estructura. De este modo, en una de las zonas descubrieron dos líneas blancas que, con el tiempo, interpretaron como marcas visuales para ayudar a los patinadores a hacer trucos.

La clave definitiva llegó más tarde, y no vino del hormigón, sino de la basura. Entre los restos apareció un paquete de seis galletas Penguin con fecha de caducidad del 14 de marzo de 1983, y un envoltorio de Twix fechado el 21 de mayo de ese mismo año, lo que ayudó a los investigadores en gran medida.

"Hemos tenido mucha suerte al datar el material", explicó Kieran Manchip, oficial de proyecto de Archaeology Scotland. "Encontramos envoltorios de dulces con fecha de caducidad. Tenemos un paquete de seis galletas Penguin y en la parte trasera pone 14 de marzo de 1983, y encontramos un precioso envoltorio de Twix entre los escombros", agregó.

Junto a ellos apareció también una pegatina o póster holográfico del futbolista Denis Law con la camiseta del Manchester United, un detalle en línea con la cronología, ya que Law dejó el club en 1973. "Los procesos son los mismos en la arqueología: se pueden aplicar a cualquier momento del pasado de la humanidad", destacó finalmente Manchip.