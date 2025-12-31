La reina Sofía y la infanta Cristina sorprenden al elegir el plan favorito de Felipe y Letizia, pero van sin ellos y con una doble intención

La infanta Cristina eligió Madrid para disfrutar de la Navidad. Casa Real no informa sobre los planes para estas fiestas de sus miembros, así que todavía menos de los que son parientes del rey, pero no representan a la institución, pero lo sabemos por los dos planes que han trascendido.

El primero de ellos fue una salida que Cristina de Borbón hizo con su madre, su hermana y su nuera Olympia Beracasa, pareja de Miguel Urdangarin, a la Galería de las Colecciones Reales. Como señaló LOC, sucedió al mediodía del sábado 27 de diciembre y el motivo fue recorrer la exposición sobre la reina Victoria Eugenia que acoge el museo de Patrimonio Nacional.

Pero ha habido más. Dos días más tarde, la reina Sofía y la infanta Cristina volvieron a salir de La Zarzuela por unas horas para disfrutar de un plan cultural. Como indicó Informalia, madre e hija se desplazaron en la tarde del lunes 29 de diciembre al cine Paz de Madrid para ver una película.

La elegida fue Nuremberg, película dirigida por James Vanderbilt y protagonizada por Rami Malek y Russell Crowe. Basada en el libro El nazi y el psiquiatra de Jack El-Hai, nos sitúa en los juicios de Nuremberg contra los nazis tras el final de la II Guerra Mundial, centrándose en el psiquiatra estadounidense encargado de dictaminar si los oficiales nazis eran ambos para ser juzgados por sus crímenes.

La reina Sofía y la infanta Cristina a su llegada al 60º cumpleaños de la infanta Elena. GTRES

Aunque intentaron pasar desapercibidas y se sentaron en la última fila, no pudieron evitar ser reconocidas. Lejos de tomárselo mal, ambas se mostraron muy amables y simpáticas con los espectadores de la sala que se dieron cuenta de que habían compartido tarde de cine con una reina y una infanta.

Así, madre e hija disfrutaron de un plan poco común para ellas, pero muy habitual para los reyes Felipe y Letizia. De hecho, aunque en ocasiones se les ve cenar en algún restaurante de Madrid o disfrutando de espectáculos solos o con sus hijas, lo más habitual es que sus salidas privadas sean a una sala de cine. Letizia es una cinéfila empedernida que arrastra al rey a disfrutar del séptimo arte también lejos de La Zarzuela.

Los reyes Felipe y Letizia Getty Images

Aunque serían un plan perfecto para los cuatro, la reina Sofía y la infanta no contaron con los reyes y fueron a su aire. Es posible que una vez pasada la Navidad, Felipe y Letizia y sus hijas hayan puesto rumbo a un destino desconocido, algo que difícilmente sabremos.

Un apoyo para la reina Sofía en tiempos difíciles

Por otro lado, estas salidas que han terminado filtrándose porque no se han escondido parecer tener una doble función. Por un lado animar a la reina Sofía, muy abatida por la reciente muerte de su prima Tatiana Radziwill, fallecida el 19 de diciembre de 2025 a los 86 años, y por el delicado estado de su hermana Irene, y por otro que se sepa que la infanta Cristina está cerca de su madre y pasa tiempo con ellos.

La infanta Elena, la reina Sofía, la infanta Cristina e Irene de Grecia en Atenas en 2023 Europa Press Entertainment

Con los rumores siempre hablando de la soledad de doña Sofía y de que las infantas Elena y Cristina priorizan a su padre, exiliado en Abu Dabi, sobre su madre, Cristina de Borbón deja claro que se reparte para estar con los dos.

De este modo, tras pasar la Navidad en Madrid parece evidente que pone rumbo al emirato, donde el 5 de enero de 2026 hay fiesta por todo lo alto por el 88 cumpleaños del emérito. Habrá cónclave de Borbones, pero el único miembro de la familia real que estará allí será Juan Carlos I.