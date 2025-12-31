Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La reina Sofía y la infanta Cristina sorprenden al elegir el plan favorito de Felipe y Letizia, pero van sin ellos y con una doble intención
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

La reina Sofía y la infanta Cristina sorprenden al elegir el plan favorito de Felipe y Letizia, pero van sin ellos y con una doble intención

La reina Sofía atraviesa una etapa muy delicada, pero la presencia de la infanta Cristina y sus planes le han supuesto una inyección de ánimo.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La reina Sofía y la infanta Cristina en la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis
La reina Sofía y la infanta Cristina.Milos Bicanski

La infanta Cristina eligió Madrid para disfrutar de la Navidad. Casa Real no informa sobre los planes para estas fiestas de sus miembros, así que todavía menos de los que son parientes del rey, pero no representan a la institución, pero lo sabemos por los dos planes que han trascendido.

El primero de ellos fue una salida que Cristina de Borbón hizo con su madre, su hermana y su nuera Olympia Beracasa, pareja de Miguel Urdangarin, a la Galería de las Colecciones Reales. Como señaló LOC, sucedió al mediodía del sábado 27 de diciembre y el motivo fue recorrer la exposición sobre la reina Victoria Eugenia que acoge el museo de Patrimonio Nacional.

Pero ha habido más. Dos días más tarde, la reina Sofía y la infanta Cristina volvieron a salir de La Zarzuela por unas horas para disfrutar de un plan cultural. Como indicó Informalia, madre e hija se desplazaron en la tarde del lunes 29 de diciembre al cine Paz de Madrid para ver una película.

La elegida fue Nuremberg, película dirigida por James Vanderbilt y protagonizada por Rami Malek y Russell Crowe. Basada en el libro El nazi y el psiquiatra de Jack El-Hai, nos sitúa en los juicios de Nuremberg contra los nazis tras el final de la II Guerra Mundial, centrándose en el psiquiatra estadounidense encargado de dictaminar si los oficiales nazis eran ambos para ser juzgados por sus crímenes.

  La reina Sofía y la infanta Cristina a su llegada al 60º cumpleaños de la infanta Elena.GTRES

Aunque intentaron pasar desapercibidas y se sentaron en la última fila, no pudieron evitar ser reconocidas. Lejos de tomárselo mal, ambas se mostraron muy amables y simpáticas con los espectadores de la sala que se dieron cuenta de que habían compartido tarde de cine con una reina y una infanta.

Así, madre e hija disfrutaron de un plan poco común para ellas, pero muy habitual para los reyes Felipe y Letizia. De hecho, aunque en ocasiones se les ve cenar en algún restaurante de Madrid o disfrutando de espectáculos solos o con sus hijas, lo más habitual es que sus salidas privadas sean a una sala de cine. Letizia es una cinéfila empedernida que arrastra al rey a disfrutar del séptimo arte también lejos de La Zarzuela.

Felipe y Letizia
  Los reyes Felipe y LetiziaGetty Images

Aunque serían un plan perfecto para los cuatro, la reina Sofía y la infanta no contaron con los reyes y fueron a su aire. Es posible que una vez pasada la Navidad, Felipe y Letizia y sus hijas hayan puesto rumbo a un destino desconocido, algo que difícilmente sabremos.

Un apoyo para la reina Sofía en tiempos difíciles

Por otro lado, estas salidas que han terminado filtrándose porque no se han escondido parecer tener una doble función. Por un lado animar a la reina Sofía, muy abatida por la reciente muerte de su prima Tatiana Radziwill, fallecida el 19 de diciembre de 2025 a los 86 años, y por el delicado estado de su hermana Irene, y por otro que se sepa que la infanta Cristina está cerca de su madre y pasa tiempo con ellos.

La infanta Elena, la reina Sofía, la infanta Cristina e Irene de Grecia en Atenas en 2023
  La infanta Elena, la reina Sofía, la infanta Cristina e Irene de Grecia en Atenas en 2023Europa Press Entertainment

Con los rumores siempre hablando de la soledad de doña Sofía y de que las infantas Elena y Cristina priorizan a su padre, exiliado en Abu Dabi, sobre su madre, Cristina de Borbón deja claro que se reparte para estar con los dos

De este modo, tras pasar la Navidad en Madrid parece evidente que pone rumbo al emirato, donde el 5 de enero de 2026 hay fiesta por todo lo alto por el 88 cumpleaños del emérito. Habrá cónclave de Borbones, pero el único miembro de la familia real que estará allí será Juan Carlos I.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 