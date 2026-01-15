Millones de mariquitas se enviaron a los cultivos como solución limpia frente a las plagas de pulgones pero acabaron desatando una brutal invasión biológica 

Las mariquitas son del gusto de muchos humanos. Sus atractivos y vistosos colores, además de ser signo de prosperidad, buena suerte y amor, le han valido esta percepción tan positiva a lo largo de los años.

A estas cuestiones sobre su aspecto físico se suma la consideración que han tenido como especie propicia para acabar con ciertas plagas de insectos que amenazan a los cultivos de una buena parte de la población, como los pulgones. No obstante, como sucede en el mundo animal, son muchas las especies que se pueden encontrar en el mundo y una en particular hizo más mal que bien.

En varios países de Europa, durante la década de los 80, se introdujeron millones de mariquitas arlequín, Harmonia axyridis, originaria de Asia. De acuerdo al artículo La mariquita arlequín, Harmonia axyridis: Perspectivas mundiales de la invasión de la historia y la ecología, publicado en 2016, hacen hincapié en que esta especie fue intencionalmente introducida en varias naciones como agente de control biológico.

De control a invasión

En las investigaciones, señalan que las características biológicas y la capacidad de adaptación de esta especie en diferentes hábitats han provocado que, en vez de considerarse una solución ecológica, acabaran convirtiéndose en una amenaza a la biodiversidad de otras especies de mariquitas autóctonas.

Estos argumentos se refuerzan contemplando el estudio El seguimiento a largo plazo en Suiza revela que Adalia bipunctata disminuye considerablemente en respuesta a la invasión de Harmonia axyridis, en el que hacen hincapié en la mariquita arlequín, ha invadido Europa y otros continentes, "donde se sospecha que causa el declive de las mariquitas nativas a través de la competencia y la depredación".

Así, en una investigación durante 11 años llevada a cabo en el noroeste de Suiza para ver los efectos de la Harmonia axyridis sobre la Adalia bipunctata, mariquita local, concluyeron que, en setos de hoja ancha, la mencionada mariquita arlequín se convirtió en la especie más abundante, representando el 60-80% del total de especímenes recolectados en el hábitat.

En España, especie exótica invasora

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España incluye a la Harmonia axyridis en el catálogo español de especies exóticas invasoras. En el mismo la describen como una especie con gran capacidad de dispersión, "que compite y depreda sobre especies autóctonas de coccinélidos", señalan.

Además añaden que "tiene efectos drásticos sobre la agricultura, principalmente en las explotaciones hortícolas y viñedos, hasta el punto de haberse convertido en plaga en algunas zonas. El control de sus poblaciones es difícil y con graves implicaciones ambientales".