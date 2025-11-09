La plaga de insectos devora frutos y árboles y deciden combatir la invasión desatando a su enemigo natural

Atenas lamenta la muerte de muchos de sus árboles por una peligrosa invasión de insectos "extraños". En los últimos años, la capital griega ha sufrido la desaparición de muchas de sus moreras y naranjos por el ataque de insectos asiáticos y sudamericanos. Tal y como informa el diario griego To Bhma, la pesadilla comenzó en 2020, con un ataque del "escarabajo chino".

De acuerdo a la publicación, los expertos están implementando actualmente nuevas soluciones "inteligentes" para mantener las pérdidas al mínimo. Sin embargo, hablan de una nueva realidad en el verde urbano debido a "la importante influencia de factores abióticos" y "las invasiones de insectos no autóctonos, que seguirán existiendo".

Según el alcalde de la capital, Giorgos Apostolopoulos, el escarabajo chino (Xylotrechus chinensis) apareció en Grecia en 2020, al comienzo de la pandemia. "Este año dopamos 8.000 moreras y redujimos la poda, porque de esta manera su sistema inmunológico se debilita. Ya se han perdido 5.000 ejemplares y estamos implementando un programa para reemplazarlas. Ahora solo talamos árboles secos", explica en declaraciones recogidas por el digital.

Por su parte, el agrónomo Yiannis Minagias explica que la invasión de estos insectos es "uno de los problemas más críticos" que enfrenta la agricultura y la vegetación urbana a nivel internacional en la actualidad. "Los insectos no endémicos tienen la capacidad de sobrevivir de forma desmedida debido a la ausencia de enemigos naturales", explica también en conversación con el periódico griego.

La invasión "más peligrosa", asegura, la del insecto Xylotrechus Chinensis. Para combatirlo, "aplicamos el innovador método de control por inyección en el tronco de una sustancia fitosanitaria, con equipos de precisión automatizados, utilizando un estricto protocolo de aplicación y personal certificado", señala. Además, están aplicando medidas de cultivo y podas especiales.

"En los últimos años, han surgido nuevos desafíos a la vegetación urbana, debido a los cambios en las condiciones climáticas. Esto ha impulsado que los árboles y arbustos sean particularmente vulnerables a patógenos e insectos y muestren síntomas más regulares de deficiencias de nutrientes", explica el experto. Por todo ello, "se están realizando importantes esfuerzos para aumentar la tasa de utilización del agua de lluvia, maximizar la eficiencia de los riegos existentes, y regenerar y mejorar la fertilidad de los suelos urbanos. Estamos creando un escudo de protección".