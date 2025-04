Pocos saben lo bueno que es que los perros te muestren el trasero

La manera que tienen los perros de 'presentarse' entre sí es olerse el trasero mutuamente. "En realidad están tratando de obtener información transmitida por las feromonas que se encuentran en las glándulas" de la zona anal, explican desde WeLoveDogz.

De ahí surge otra pregunta: ¿qué quiere decir que un perro enseñe el trasero a su dueño o a otra persona?

En la misma página apuntan que los motivos pueden ser varios, siendo el primero de ellos el intentar evitar un conflicto "ya que no hay contacto visual directo, lo que podría desencadenar una batalla de dominio".

"Los expertos dicen que, si bien esta forma de saludar puede ser natural para los perros, a veces asumen que los humanos pueden sentir lo mismo", agregan.

También puede ser una señal de confianza, de que el animal se siente seguro y no amenazado. "Un amigo de cuatro patas que no se siente cómodo en nuestra compañía no nos dará la espalda, porque eso lo haría vulnerable", puntualizan.

Por otro lado, podría ser un signo de que están intentando marcarnos.

Por último, este gesto podría indicar que quieran que les rasquemos en la zona de la espalda y la base de la cola.