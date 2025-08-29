Se topan en una playa con uno de los reyes del mar sin mandíbula y todo señala la acción del hombre

Un gran tiburón blanco de cinco metros ha aparecido en una playa muerto y sin la mandíbula. Ha ocurrido cerca de Port Lincol, en Australia y los expertos atribuyen esta acción a las redes de tráfico ilegal, ya que la mandíbula de esta especie, una de las más grandes dentro de los tiburones, está muy cotizada en el mercado negro.

Pero, además de la mandíbula, el estómago del animal también fue cortado, "presumiblemente para hundirlo", según ha manifestado a ABC News Matt Read, director de pesca y acuicultura del Departamento de Industrias Primarias y Regiones de Australia del Sur (PIRSA) .

Con una longitud corporal de hasta siete metros y un peso corporal de hasta 3,5 toneladas, sus hábitos alimentarios están basados en la caza de focas, leones marinos o elefantes marinos y este gran tiburón blanco se puede encontrar, por ejemplo, en Sudáfrica, Australia del Sur o California, EE UU.

El científico marino Kirchen Rough también declaró a ABC News que se encontraron vísceras cerca que podrían haber sido el hígado del tiburón, así como restos de dos focas y la cabeza de un atún, que podrían provenir del estómago del tiburón.

"Creo que alguien atrapó al tiburón", continuó Rough, añadiendo que las focas y el atún podrían haber sido utilizados como cebo. El gran tiburón blanco está clasificado como una especie “en peligro de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En cuanto a las sanciones por la captura ilegal de un gran tiburón blanco son severas en numerosos países del mundo, como precisamente Australia, ya que de ser capturado el o los culpables de esta práctica podrían enfrentarse a multas de hasta 20.000 dólares (unos 17.000 euros). Y, dependiendo de la gravedad de la infracción, se pueden imponer multas mucho mayores e incluso penas de prisión.