Un profesor sentencia con una sola frase al actor Albert Boadella, que dice que ahora hay más "tabús" que con Franco

El actor Albert Boadella ha generado cierta polémica por lo que ha dicho sobre los tabús durante la época del dictador Francisco Franco y los que hay ahora. Una de las reacciones ha sido la del profesor de filosofía Abel Ros, al cual le ha bastado una frase para sentenciar.

En unas declaraciones en la entrevista concedida al diario El Mundo, con motivo de su obra El retablo de las maravillas, una comedia escrita por Miguel de Cervantes, respondía que lo que hace el teatro actualmente es "colocar tabús".

"En el franquismo teníamos solo tres o cuatro tabús: el religioso, el sexual, y el propio régimen. Ahora hay una cantidad tremenda", ha pronunciado Boadella. Como ejemplo, defiende que cuando hace algo sobre el toreo, "ya tengo a todos los animalistas en pie, que además son bastante violentos en general".

"Y cuidado con las mujeres, con lo que dices en una obra sobre la mujer, no hay censura oficial, pero hay una muy profunda que funciona a través de lo que llaman los programadores", ha añadido. Este programador, según ha contado, depende de un consejero de Cultura, de un concejal o de un ministro, complaciendo sus ideas políticas.

Una frase de un profesor basta para la réplica

En este sentido, Abel Ros, también sociólogo y politólogo, ha respondido con una única y demoledora frase: "Prefiero mil tabús democráticos que tres autocráticos".

La ola de reacciones ha sido tremenda y también ha respondido Santi Rivero, diputado y portavoz de Cultura y LGTBIQ+ del PSOE: "Cuarenta años de censura, persecución política, campos de concentración para homosexuales y este sinvergüenza dice que eran cuatro tabús, demasiada gente fue asesinada o torturada por el Estado por cuatro tabús".

Otros usuarios coinciden en que "con Franco no podrías estar diciendo eso y aquí estás" o que coinciden con el propio Rivero: "Tres o cuatro tabús que te podían costar la vida... Literalmente".