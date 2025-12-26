Pascual, agricultor, sobre su iniciativa para ayudar al sector: "Significa fruta y verdura más fresca para ti a un mejor precio"

Pascual Cabedo es un agricultor que ha puesto en funcionamiento una iniciativa cuyo objetivo es poner en contacto a los productores agrícolas y a los consumidores para que ambas partes salgan beneficiadas.

"¿Sabías que puedes pagar menos en el supermercado y al mismo tiempo ayudar a los agricultores a recibir un precio justo?", ha comenzado diciendo el agricultor en un vídeo en su cuenta en la red social TikTok.

En ese sentido, Pascual Cabedo ha explicado que para tratar de ayudar al sector agrícola "he creado una plataforma online que conecta a agricultores y consumidores directamente sin intermediarios abusivos".

Al respecto, el agricultor ha subrayado que esa conexión directa entre productores y consumidores "significa fruta y verdura más fresca para ti a un mejor precio. Y con la tranquilidad de que quien lo cultiva recibe lo que realmente merece".

La plataforma, fundada por el propio Pascual Cabedo, ha sido bautizada como Europa Agricult Product (EAP). En el sitio web de EAP se destaca que la plataforma "nació con una visión clara: dar voz y valor a los agricultores europeos".

La intención de Europa Agricult Product es desempeñar "una misión simple pero poderosa: crear un sistema de identificación que permita a los consumidores reconocer fácilmente productos de origen europeo en los supermercados".

La plataforma busca asegurar "justicia en un mercado saturado por la competencia desleal"

Además, otro de los objetivos de la plataforma es convertirse en "un sello de calidad" que asegure "calidad, trazabilidad y, sobre todo, justicia en un mercado saturado por la competencia desleal de terceros países".

La misión de EAP, según se señala en el propio sitio web de la plataforma, es "ofrecer frutas y verduras directamente del campo a las casas de nuestros clientes, garantizando precios justos para agricultores y consumidor final, máxima frescura y calidad, origen 100% español y europeo y garantía de salud".

Asimismo, Europa Agricult Product busca "ser la plataforma líder en conectar agricultores y consumidores, revolucionando el mercado de productos frescos con un modelo transparente, justo y sostenible".