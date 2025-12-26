Javier Aroca habla por muchos al responder en qué lugar dejan a Feijóo los mensajes con Mazón en la DANA

El antropólogo Javier Aroca ha hablado en el programa vespertino de La 1, Malas Lenguas, de los mensajes que se intercambiaron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el ya expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la DANA.

Ha sido una de las polémicas de la semana. El líder de la oposición remitió el pasado miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que le mandó Mazón vía WhatsApp. El que más ha dado que hablar ha sido el que le envía a las 23.25 horas, en el que le avanza que "ya están apareciendo muertos en Utiel" y que "un puto desastre va a ser esto presi".

En ese sentido, Aroca ha puesto toda la carne asador y, tras ser preguntado en qué lugar deja esto a Feijóo, ha comentado que "en el lugar que él siempre está y en el que él se pone".

Feijóo no tiene "marcha atrás"

El antropólogo compara a Feijóo con los "antiguos Biscúter" porque "no tiene marcha atrás". Se pregunta, como muchos, qué va a decir ahora. "Después de habernos tenido a todos engañados con supuestas conversaciones en tiempo real, ya nos resulta que nada de eso verdad, no solamente fue una política defensiva, que en política se puede entender, sino que utilizaron para defenderse la mentira", ha rezado.

"Lo que está confirmando todo esto es la sarta de mentiras que han construido entre él y Feijóo, para arroparse en una gestión que era absolutamente inapropiada, diría que indecente", ha añadido.

Echar el "estiércol" para descargar su responsabilidad

El resultado, para Aroca, es que se demuestra que echaron "el estiércol en todas las instituciones del Estado para descargarse de su propia responsabilidad". Además, ha pedido que todas aquellas personas que apoyaron en tertulias "las mentiras" de Feijóo que ahora "saquen pecho" y digan "por qué estuvieron constantemente diciendo que lo que decía Feijóo era lo correcto".

Sobre cómo va a comparecer Feijóo ante la justicia, Aroca ha admitido que "no quiere dar la cara" al no querer hacerlo presencialmente. "Ahora era muy bonito ir allí y saludar entre el medio de esa coreografía que se montaba en todo para quedar bien visitando la Comunidad Valenciana, ahora puede ser que pase a la historia como el galgo de Catarroja", ha concluido.