Italia se adelanta a todos sus aliados y se convierte en el primer país de la OTAN en activar el escudo Skynex: "Un hito operativo"

Italia he hecho historia en el ámbito en la defensa al ser el primer país de la OTAN en recibir el sistema de defensa antiaérea Skynex, desarrollado por la empresa tecnológica Rheinmetall, con sede en Düsseldorf (Alemania). Fue entregada, tal y como indica la propia empresa, el pasado 18 de diciembre en el Comando de Artillería de Defensa Aérea.

De esta manera, el Ejército italiano, que ha completado "un hito operativo", tendrá la capacidad de defenderse de ataques aéreos a corta y "muy corta distancia", una contramedida muy eficaz contra drones que "como se vio en la guerra en Ucrania, desempeña un papel vital en los conflictos actuales".

De esta manera, Italia se convierte de forma oficial en el primer país de la Alianza Atlántica en incorporar esta tecnología de nueva generación, reformando su apuesta por defensas antiaéreas que complementen a su sistema de misiles tierra-aire.

Principales características

Según Skynex, este sistema de defensa está basado en cañones, funcionando mucho mejor en cuanto a protección a corta distancia que las armas guiadas. Son los cañones Revolver Gun Mk3 de 35 milímetros que tienen una cadencia de hasta 1.000 disparos por minuto y un alcance de 4 kilómetros.

Además, la munición es resistente a las contramedidas electrónicas, por lo que "garantiza un ataque preciso al objetivo". La empresa con sede en Alemania afirma que es más eficiente que la de sistemas "comparables" basados en misiles. Ponen de ejemplo a los éxitos operativos en Ucrania, cuyo sistema de defensa basado en cañones están siendo eficaces.

Un radar... También de Rheinmetall

Italia ha elegido el radar 3D XTAR, también de Rheinmetall, que cuenta con la capacidad de vigilar el espacio aéreo en un radio de 50 kilómetros. Además, alimenta el sistema con una imagen aérea sólida.

Su concepto trata de separar la vigilancia del espacio aéreo de los efectores y su modularidad permite que los recursos necesarios se puedan conectar a la red de mando y control, según lo que se necesite en la misión.