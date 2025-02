Un ganadero asombra al descubrir el nuevo animal guardaespaldas que promete acabar con los ataques de lobo en España

Los ataques de lobos a los rebaños suelen ocurrir con bastante frecuencia. De hecho, según los datos regiones de la Comunidad de Madrid, en los últimos cinco años se han realizado 877 ataques, lo que se traduce en una media de 175 ataques al año. Ante esta situación, muchos ganaderos exploran, además de ayudas para afrontar las pérdidas, qué vías pueden utilizar para mantener alejados a esta especie.

Una de ellas, explica un ganadero finlandés llamado Mathias Laitisen, de 27 años, es utilizar a un animal que actúe a modo de "guardaespaldas" con el rebaño de ovejas. Él en concreto utiliza a dos burros, llamados Pistacho y Sirpa, pues según relata el experto, los caninos son enemigos naturales de los burros. "Ni siquiera pueden tolerar a nuestros propios perros, así que creo que los lobos también se asustarían rápidamente", asegura.

La elección de este animal no es al azar, pues la especie destaca por poseer una buena capacidad de visión, excelente oído y por defenderse cuando es necesario. "Un caballo es un animal de escape, no tiene más remedio que escapar cuando corre salvaje en las vastas estepas. El burro, en cambio, proviene de las montañas, donde no le queda más remedio que defenderse de los depredadores", afirma por su parte el ecólogo y biólogo evolutivo Paavo Hellstedt.

Sin embargo, utilizar este método conlleva algunas advertencias, tal y como explica la Asociación Finlandesa de burros, como por ejemplo que hay que tener cierto cuidado con no mezclar la alimentación de ambas especies (ovejas y burros) o que se deben utilizar a dos burros, pues si van solos se estresan y pueden comportarse de forma agresiva con el rebaño.

El aumento de ataques de lobos a los rebaños se ha ido incrementando con el paso del tiempo, lo que ha llevado que el próximo 27 de febrero se convoque una Mesa del Lobo con el objetivo de buscar una mejor convivencia entre la administración y las ganaderías en régimen extensivo. Además, según ha anunciado la Comunidad de Madrid, las ayudas para estos casos se duplicarán de forma preventiva, pasando de 100.000 euros en 2024 a 200.000 euros en 2025.