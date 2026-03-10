La Casa Real despide a Raúl del Pozo y muchos no tienen dudas de quién puede estar detrás del comunicado

El periodismo está de luto tras conocerse este martes 10 de marzo el fallecimiento del célebre periodista y escritor Raúl del Pozo (Cuenca, 1936) a los 89 años. Fue corresponsal y cronista parlamentario durante más de 40 años y destacó especialmente, sin ninguna duda, por Ruido de fondo, sus columnas en el diario El Mundo.

Las redes sociales, especialmente X (lo que antes conocíamos como Twitter), lo han despedido como se merece, recordando alguno de sus momentos destacados y cómo era él como periodista activo.

Si hay una reacción que ha destacado, ha sido la de Casa Real, que ha dejado un escrito en forma de tuit que ha llamado mucho la atención por cómo han despedido a Del Pozo. El sentimiento que han añadido en el comunicado ha despertado las sospechas de quién podría estar detrás.

La despedida de Casa Real a Raúl del Pozo

El comienzo de la despedida es inapelable y profundo: "Despedimos a Raúl del Pozo, escritor de periódicos, periodista de la mejor literatura, corresponsal, enviado especial, reportero siempre, quien mostró en su columnismo extraordinario la precisión que dan las lecturas aquilatadas y la mirada de quien ha atravesado calles, sombras y la orilla de todos los márgenes".

Y añaden: "Se va el joven reportero de corazón que sentía que tocaba el cielo con las manos al publicar en primera, el mejor relator del ruido de la calle y quien mejor colgaba el teléfono. Otro veterano, otro artesano de la palabra con seis décadas de oficio en los más alto y amigos a prueba de vida".

Concluyen: "Para ellos, y para su familia, nuestro abrazo con cariño". El tuit ha acumulado más de 275.000 visitas y más de 1.000 'me gusta' (y subiendo).

Un sospechoso... clarísimo

El escrito ha generado muchísimas reacciones de halagos por la bonita dedicatoria de Casa Real a Raúl del Pozo. Es por eso que no han tenido dudas, a pesar de tampoco tener pruebas, de señalar a quien ha podido estar detrás: la reina Letizia.

A la reina se le conoce por su faceta comunicadora, por su pasado en el mundo del periodismo y de la comunicación: "Se nota que ha sido Letizia. Nunca pensé que le daría un 'like' a una publicación de la Casa Real, pero se lo ha ganado".

"Este tuit lo ha escrito Letizia. No tengo pruebas, pero tampoco dudas", escribe el analista Javier Sánchez. Hasta la propia periodista Luz Sánchez-Mellado: "Letizia al teclado". Y Ana Pastor ratifica que es "un tuit a la altura, vaya maravilla".