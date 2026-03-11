Netanyahu anima a los iraníes a tomar las calles y el régimen replica: tratarán "como al enemigo" a quien se levante

Manifestantes prenden fuego a una pancarta con la foto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una protesta contra los ataques a Irán en Estambul (Turquía), el 1 de marzo de 2026.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vuelve a su estrategia de la movilización. Esta noche, ha instado a la sociedad iraní a "eliminar el régimen de los ayatolás", alegando que la ofensiva desatada por su país y Estados Unidos contra Irán está "creando las condiciones" para ello, mientras continúan los ataques de ambos contra el país centroasiático, donde las autoridades han contabilizado más de 1.200 víctimas mortales.

"Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única en la vida para que eliminéis el régimen del ayatolá y alcancéis vuestra libertad", ha afirmado en un discurso trasladado por su oficina en redes sociales.

En sus palabras, el mandatario israelí ha definido a su Ejecutivo y al estadounidense de Donald Trump como los "mejores aliados" de los iraníes, asegurando respetar "plenamente (su) soberanía, cultura y patrimonio".

"Pedisteis ayuda y la ayuda ha llegado. Seguiremos golpeando con fuerza creciente a los tiranos que os han aterrorizado durante décadas", agrega el texto en el que la oficina de Netanyahu mantiene que "los ayatolás y sus secuaces están huyendo, pero esos cobardes no tienen dónde esconderse". Ayatolás que ahora tienen nuevo líder, tras el asesinato de Ali Jamenei, el 28 de febrero: es su hijo, Mojtaba.

Tel Aviv ha insistido, en este sentido, en que "en los próximos días crearemos las condiciones para que puedan tomar las riendas de su destino". "Sus sueños se harán realidad. Cuando llegue el momento adecuado, y ese momento se acerca rápidamente, les pasaremos la antorcha", ha apostillado, apelando una vez más a la sociedad iraní, a la que ha pedido que "se prepare para aprovechar el momento".

Protegiendo la Revolución

La Policía de Irán, tras escuchar a su archienemigo Netanyahu, ha advertido de seguido de que si alguien sale a protestar en el país "a petición del enemigo", será tratado "como el enemigo", defendiendo que las fuerzas de seguridad se emplearán en la "protección de su revolución (islámica)".

Poco después de las palabras del mandatario israelí, el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, ha declarado a la televisión estatal iraní IRIB que, "si algo sucede a petición del enemigo" en las calles de Irán, las fuerzas de seguridad lo tratarán como enemigo. "No lo vemos como una protesta, sino como el enemigo", ha subrayado.

"No lo vemos como una protesta, sino como el enemigo"

En este sentido, ha asegurado la disposición a actuar de esta manera por parte de los agentes de la Policía, manifestando que "todos están listos para ayudarnos en la protección de su revolución", en alusión a la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía de los Pahlaví.

Teherán también ha mantenido que su Ejército está "castigando a Israel por su agresión", según las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, que ha aludido en redes sociales a una información del portal de noticias France 24, que afirma que las fuerzas armadas israelíes ha prohibido las transmisiones en vivo del horizonte israelí cuando se han activado las alarmas para advertir sobre misiles o drones entrantes, a diferencia de lo sucedido en las hostilidades desarrolladas en junio de 2025.

"Netanyahu no quiere que veas cómo las poderosas Fuerzas Armadas de Irán castigan a Israel", ha asegurado Araqchi, que ha argumentado que el cambio de postura en la cobertura de la defensa aérea israelí se debe a la "destrucción total causada" por los misiles iraníes, a que los líderes israelíes estarían "en pánico" y a unas "defensas aéreas desorganizadas". "Y esto es apenas el comienzo", ha agregado.