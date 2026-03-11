Lo que se ha visto en un supermercado de Tailandia puede marcar un antes y un después

Tratar de reducir el uso de envases de plástico en la venta de cualquier producto en los supermercados de todo el mundo es uno de los retos más importantes que hay hoy en día y uno de los primeros puntos que destacan las organizaciones que luchan contra esta contaminación.

Ante los impactos ambientales que produce el plástico y la proliferación de residuos de dicho material es, tal y como se asegura desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, "imperativo instaurar patrones de producción y de consumo sostenibles".

De hecho, los plásticos de un solo afectan a los ecosistemas de todo el mundo y provocan consecuencias negativas. Greenpeace compara la cantidad de plásticos que llega a los mares y océanos del mundo anualmente con la Torre Eiffel, ya que el peso de estos plásticos es 1.200 veces el del emblema parisino.

Además, la organización concreta que "solo el 30% de los plásticos se reciclan en España" y pone el ejemplo de que "una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse".

Lo que se ha visto en Tailandia

Por ello, en las últimas horas se ha hecho viral las imágenes de un supermercado en Tailandia que ha reemplazado envases de plásticos para la distribución de algunas frutas, verduras y hortalizas por hojas de plataneros.

Ha sido la cuenta de X @earthcurated la que ha difundido varias imágenes en las que se ven como todos estos alimentos se separan en paquetes individuales envueltos con estas hojas.

"Un supermercado en Tailandia reemplazó los envases de plástico con hojas de plátano. Una idea sencilla que marca una gran diferencia", han escrito desde la cuenta de X, cuyo mensaje se ha hecho viral con más de 500.000 reproducciones en pocas horas.

Además, también ha logrado superar los 22.000 me gusta, los cuatro mil compartidos y ha logrado respuestas de usuarios de todo el mundo que han destacado esta idea tan simple como eficaz.