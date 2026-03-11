Begoña Rodrigo hace un retrato digno de estrella Michelin sobre lo que ocurre con Tamara Falcó desde que salió en 'MasterChef' 

La cocinera Begoña Rodrigo, ganadora del concurso Top Chef y dueña de La Salita, con una estrella Michelin, ha dejado claro lo que piensa de los espacios publicitarios culinarios que ocupan los hombres y las mujeres.

Ha puesto de ejemplo que para según qué anuncios las marcas cuentan con Pepe Rodríguez y con Jordi Cruz pero que cuando salen mujeres las empresas contactan con Tamara Falcó, ganadora de MasterChef, en lugar de con otras cocineras y chefs.

"Tú te pones la televisión o internet, lo que sea, y hay anuncios de pasta, de sartenes, de todo. Tú ves y sale Pepe Rodríguez, sale Jordi Cruz, sale Berasategi, anunciado", ha empezado contando.

Pero, ¿qué pasa cuando sale una mujer? que ponen a Tamara Falcó: "Tú como cocinera dice, oye yo no tengo nada contra esta chica pero a mí me da vergüenza sinceramente porque digo: ¿no hay ninguna mujer cocinera en este país que pueda hacer un anuncio de pasta o de las sartenes que me tienes que poner a Tamara Falcó?".

Algo que a Rodrigo le parece "bastante grave" cuando lo ve por la televisión porque "el mensaje que está dando es que hay hombres brillantes en la cocina pero mujeres está la chica esta que sale en el ¡HOLA!, que de repente salió en un programa de televisión y ya se ha comido todo nuestro pastel".

Los horarios en hostelería

Hace unos años, en 2023, Rodrigo habló en el congreso de San Sebastián Gastronomika del papel que deben jugar los cocineros en estos nuevos tiempos, profesión que definió como "una raza generosísima, que nos hemos acostumbrado a todo en los últimos años, que hemos sido contorsionistas y que hemos aprendido a trabajar de forma muy distinta, a cómo veníamos trabajando en los últimos 25 años, a la velocidad de la luz".

"Ahora tenemos otro tipo de modelo de negocio. Ahora la gente quiere trabajar 40 horas. Yo en mi casa he instaurado ese modelo, la gente tiene que fichar para trabajar. Es difícil explicarle a alguien que conseguir un oficio y llegar a la excelencia trabajando 40 horas es bastante complicado", dijo entonces.

"Por lo que el resto de su tiempo tiene que dedicarlo a formarse, que llegar a una cocina y limpiar una cocina no tiene ningún interés, porque los cocineros no somos gente de la limpieza, somos cocineros", sentenció, dejando bastante polémica en redes sociales.