La Agencia Internacional de Energía propone la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia

Instalación de extracción de petróleo, con la bandera de Irán de fondo, en un fotomontaje.

Ante momentos históricos, medidas históricas: la Agencia Internacional de Energía (AIE) propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo, disparados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, según ha adelantado este miércoles el diario The Wall Sreeet Journal.

El rotativo estadounidense, que no identifica sus fuentes, detalla en su información que la liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a Ucrania.

La propuesta fue lanzada este martes en una reunión de emergencia de funcionarios de energía de los 32 países miembros de la AIE, añade la información.

Los países deben decidir sobre el plan este miércoles. La medida quedaría aprobada si ninguno de los miembros formula objeciones, aunque la oposición de un solo país podría retrasar su aplicación.

Amortiguar la crisis en Ormuz

El objetivo consiste en compensar la fuerte interrupción del suministro derivada del cierre casi total del Estrecho de Ormuz, paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con los mercados internacionales.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transita cada día por esa vía, donde la amenaza de ataques iraníes contra petroleros ha paralizado gran parte de los envíos. Por eso es uno de los elementos más desestabilizadores del panorama mundial.

"Diversos estudios detallan que por sus estrechas aguas al sur de Irán circulan el 20% del total del petróleo, con entre 17 y 20 millones de barriles de crudo al día, y alrededor de un 35% del total de productos transportados por vía marítima. El golpe es especialmente sensible para China, gran dependiente de la vía del estrecho para sus suministros de petróleo y para buena parte de sus exportaciones al resto del mundo", explica en este análisis nuestro compañero Miguel Fernández Molina.

En paralelo, los líderes del G7 tienen previsto también reunirse este miércoles, en este caso por videoconferencia, para analizar las consecuencias económicas de la guerra contra Irán en Oriente Medio, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto. Francia ya anunció ayer prepara una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho.