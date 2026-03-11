Muere Alexander Butterfield, el asesor de la Casa Blanca que reveló las grabaciones del Watergate

El administrador de la FAA, Alexander Butterfield, en una foto sin fecha.

Alexander Butterfield, el asesor de la Casa Blanca que reveló el sistema secreto de grabación de audio de Richard Nixon, la prueba irrefutable del escándalo Watergate que derrocó al entonces presidente republicano de Estados Unidos, ha fallecido a los 99 años.

La muerte de Butterfield, cuya revelación sobre los dispositivos de escucha y el sistema de grabación desencadenó una intensa batalla legal sobre el derecho al privilegio ejecutivo del presidente, fue confirmada por su esposa Kim a The Washington Post y The New York Times. Ambos periódicos informaron que falleció un mes antes de cumplir 100 años en su casa en la zona costera de La Jolla, en San Diego, pero no se especificó la causa de la muerte.

Butterfield declaró en una ocasión a la periodista Alicia Shepard que le disgustaba ser conocido como el hombre que expuso la existencia de las cintas, ya que daba la impresión de que las había contado "con entusiasmo y sin aliento" al comité del Congreso del caso Watergate.

Originario de Pensacola, Florida, y criado en California, Butterfield estudió en la UCLA antes de unirse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1948 y sirvió como piloto de combate durante la Guerra de Vietnam, al mando de un escuadrón de aviones de reconocimiento táctico. Posteriormente, se desempeñó como asistente militar de un alto funcionario del Pentágono, cargo en el que obtuvo experiencia en la Casa Blanca.

Butterfield finalmente dejó la Fuerza Aérea para unirse al personal de la Casa Blanca como adjunto del jefe de gabinete de Nixon, H.R. Haldeman, un viejo amigo de la UCLA. Entre sus responsabilidades en la Casa Blanca se encontraba la de mantener un registro histórico de la presidencia, que incluía supervisar la instalación del sistema de grabación activada por voz.

Su papel en la trama

Butterfield había dejado la Casa Blanca para asumir el cargo más alto en la Administración Federal de Aviación cuando la investigación sobre el allanamiento del 17 de junio de 1972 a la sede demócrata en el edificio Watergate se estaba intensificando.

Era uno de los pocos en la Casa Blanca que conocía el sistema de grabación, y al enterarse de que sería interrogado por el Comité Senatorial de Watergate, conocido oficialmente como el Comité Selecto de Actividades de la Campaña Presidencial, Butterfield decidió no mentir ni ofrecer información.

Un abogado republicano del comité lo interrogaba en una sesión preliminar privada cuando preguntó si la Casa Blanca contaba con un sistema de grabación. Butterfield reconoció a regañadientes que sí.

Bob Woodward y Carl Bernstein, en la redacción del 'Washington Post', durante la investigación del Watergate. Bettmann via Getty Images

Una pregunta clave

El 16 de julio de 1973, tres días después de su primera revelación a puerta cerrada, Butterfield compareció ante el comité del Senado en una reunión televisada, y Fred Thompson, entonces asesor de los republicanos en el comité y futuro actor y senador, le hizo la misma pregunta.

Tras una larga pausa, Butterfield dijo: "Sabía que había dispositivos de escucha, sí, señor". Fue una noticia impactante para la nación porque significaba que existía un registro real de lo que Nixon dijo, cuándo lo dijo y a quién se lo dijo.

"Sabía que había dispositivos de escucha, sí, señor"

Butterfield afirmó que el sistema de grabación había estado grabando en secreto conversaciones y reuniones en el Despacho Oval, la oficina de Nixon en el Edificio de la Oficina Ejecutiva y la Sala del Gabinete, así como cuatro teléfonos de la Casa Blanca. El propósito de las grabaciones, afirmó, era histórico.

En una entrevista de 1975 con la revista People, Butterfield afirmó que Nixon a menudo olvidaba las grabadoras y había ignorado el consejo de destruirlas porque nunca imaginó que el caso Watergate llegaría al punto de tener que entregarlas. "Estoy seguro de que me odia tanto como cualquiera", dijo Butterfield sobre su exjefe, quien falleció en 1994.

Añadió que creía que Nixon debería haber renunciado antes. "No me siento mal por la renuncia del presidente", afirmó. "En absoluto".

Nixon, revelado

Una grabación realizada seis días después del allanamiento de Watergate resultó ser la ruina de Nixon: la prueba irrefutable que demostraba que conocía el encubrimiento. Se le escuchó aceptar un plan para detener la investigación del allanamiento por razones de seguridad nacional.

La Corte Suprema de Estados Unidos finalmente rechazó las alegaciones de privilegio ejecutivo de la Casa Blanca y ordenó a Nixon que entregara las cintas citadas, a medida que su apoyo público y político se debilitaba. En lugar de enfrentarse a un impeachment y a un juicio en el Senado, dimitió el 9 de agosto de 1974.

Imagen de archivo del expresidente de EEUU, Richard Nixon, durante una comparecencia pública. AFP / Getty

Al no estar involucrado en el allanamiento ni en el encubrimiento, Butterfield nunca fue acusado, pero su viejo amigo Haldeman se encontraría entre varios allegados a Nixon que fueron a prisión por el escándalo.

Butterfield fue el tema central del libro de 2015 El último de los hombres del presidente, escrito por Bob Woodward, el reportero del Washington Post que ayudó a revelar la historia del Watergate, y le proporcionó miles de documentos que había sustraído en secreto de las oficinas de la Administración de Nixon.

Los documentos y entrevistas con Butterfield retrataron lo que el exasesor de la Casa Blanca describió como un "pozo negro" dentro de la administración y caracterizaron a Nixon como extraño, aislado y resentido.

Butterfield afirmó haber sido objeto de hostilidad con frecuencia por parte de los leales a Nixon y declaró a la revista Time que Rose Mary Woods, secretaria de Nixon durante mucho tiempo, quien afirmó haber borrado accidentalmente 18 minutos y medio de esas cintas de la Casa Blanca, lo había menospreciado llamándolo "s of a bitch" Un cabrón que había "destruido al líder más grande que este país jamás tuvo".

Butterfield trabajó como asesor de Oliver Stone en su película de 1995 "Nixon" y tuvo un cameo como miembro del personal de la Casa Blanca.

Su primer matrimonio, con Charlotte Maguire, terminó en divorcio en 1985. Anteriormente, también había salido con Audrey Geisel, viuda del autor e ilustrador infantil Theodor Seuss Geisel, más conocido como Dr. Seuss.