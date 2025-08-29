Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un pueblo de Barcelona quiere frenar la invasión de jabalíes en sus contenedores a base de olor a orina
Animales

Animales

Un pueblo de Barcelona quiere frenar la invasión de jabalíes en sus contenedores a base de olor a orina

Pero la medida no ha sido demasiado exitosa…

Redacción HuffPost
Un jabalí, en una imagen de archivoGetty Images / 500px

Begues, un pueblo de Barcelona, ha adoptado una medida innovadora con el objetivo de frenar la invasión de jabalíes que padecen las calles del municipio: un repelente con olor a orina de lobo.

Tal y como recoge la revista Jara y Sedal, la idea teóricamente no estaba mal planteada, ya que el lobo ibérico es uno de los principales depredadores del jabalí, por lo que si estos animales detectaban, a través del olfato, la presencia del lobo, evitarían la zona.

En concreto, ese repelente tan particular había sido rociado en las inmediaciones de los contenedores de basura, ya que es el lugar al que, con el objetivo de buscar comida, los jabalíes se aproximan con mayor asiduidad.

Sin embargo, la medida no ha sido exitosa al llevarse a la práctica. El motivo es que los jabalíes nunca han convivido con esos depredadores, por lo que no reconocen el olor a orina de lobo como una amenaza.

En ese sentido, Liberto Mas, técnico responsable de medioambiente del Ayuntamiento de Begues, ha explicado que "en Begues no hay lobos. Los jabalíes no les conocen. Por lo tanto, no identifican el olor y no le tienen miedo".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost