Una especie en peligro de extinción visita por primera vez España: "Es una auténtica rareza"

Un buitre orejudo baja las alas al acercarse para aterrizar en la reserva de caza de Massai Mara.

Nunca antes había sucedido, por primera vez España recibe la especial visita de una de las aves más imponentes del mundo. Se tarta de e un ejemplar de buitre Torgo (Torgos tracheliotos) una especie originaria de Senegal que se encuentra en peligro de extinción.

Fue vista el pasado 18 de octubre de 2025 y lo más curioso es que no migra, salvo las poblaciones de África occidental, que se desplazan hacia el norte durante la estación lluviosa y hacia el sur durante el período seco. Sin embargo, ha aparecido al sur de España, concretamente en Málaga.

Según explica en SER Málaga, Miguel Ángel Martín, su documentalista y fotógrafo "se trata de un hallazgo ornitológico sin precedentes en la Península Ibérica. El avistamiento se ha producido en el entorno del Torcal de Antequera [...] es un avistamiento para la historia".

Un imponente ave

El Buitre Torgo, también conocido como buitre orejudo, es una de las rapaces carroñeras más imponentes y poderosas. Su distribución natural se encuentra en el continente africano y Oriente Medio por ello, su presencia sobre territorio español es algo excepcional que llama la atención de científicos y expertos.

Este buitre es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae propia de África, de gran tamaño, cuyo aspecto es inconfundible tanto por su gran tamaño como su cabeza desnuda de color rosado que le hacen asemejarse a un pavo.

Además, cuenta y los pliegues carnosos de piel, llamados "lappets", a cada lado del cuello, que dan al ave su nombre común. Esta especie se reconoce fácilmente por sus enormes alas y su pico grande y poderoso capaz de desgarrar cualquier tejido grueso de su presa.

"Un avistamiento para la historia"

Según explica el experto en aves, es un hecho histórico y de una importancia científica excepcional ya que se trata del primer registro nacional de esta especie. Además, tras el análisis de los registros, se ha confirmado que es un ejemplar en su segundo año de vida y "una vez sea aceptado oficialmente por el Comité de Rarezas, se convertirá en el primer avistamiento confirmado de Buitre Torgo en toda España", afirma Miguel Ángel.

"Es un valiosísimo aporte al conocimiento de la biodiversidad, que refuerza, una vez más, la importancia de proteger y vigilar el ecosistema único de El Torcal de Antequera" ha querido resaltar la Asociación Torcaleros, a la que pertenece el autor del descubrimiento.

La noticia ha sido tan insólita que ya ha tenido eco en publicaciones científicas internacionales de referencia, como la revista Dutch Birding, que, según ha explicado el experto a La Ser, "destaca la fotografía como una de las pruebas que califica como clave del año".