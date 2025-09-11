Una pareja regresa de vacaciones, se topa con diez serpientes y la causa del problema tiene tela

Una pareja de Kunming, China continental se encontró 10 serpientes pequeñas en su salón al regresar de un viaje. Sospecharon que habían salido de una maceta, pero tras una inspección profesional, descubrieron que eran serpientes de agua no venenosas. Las llevaron a un centro de protección animal para recibir tratamiento.

En concreto, el hombre de apellido Yang, de Kunming, situado en Yunnan, y su esposa se encontraron ocho de las pequeñas serpientes esparcidas por el salón de su casa. Y, después, inesperadamente, se encontraron otras dos serpientes más en unas macetas, según ha contado el periódico Luzhong Morning News.

La policía determinó inicialmente que habían salido de las macetas. Yang explicó que había comprado esas plantas por internet una semana antes y las había enviado desde Guangzhou. Y, poco después de abrirlas, él y su esposa se habían ido de viaje durante una semana.

Los profesionales de la protectora determinaron que se trataba de una serpiente de agua no venenosa. Se informó que las plantas en macetas se enviaron desde un lugar donde habita esta especie de serpiente de agua, por lo que es probable que hubiera huevos de serpiente en ellas. Los huevos aún no habían eclosionado en ese momento, y el vendedor y la empresa de logística no notó nada inusual. Sin embargo, cuando el comprador, el Yang, y su familia estaban fuera de vieja, los huevos ocultos en las plantas eclosionaron.

Hasta el momento, la policía ha confirmado que no representa una amenaza para la seguridad. Tras su identificación, el tipo de serpiente no fue catalogada como especie protegida y fue enviada al centro de protección de la vida silvestre del ayuntamiento para su tratamiento.

Tan pronto como se supo la noticia, muchas personas instaron de las redes sociales a esta pareja a mudarse de casa. También les dieron consejos sobre el tema, como que "hubo informes similares hace unos años, por lo que todas las plantas en maceta; independientemente del tamaño, deben trasplantarse para evitar problemas futuros"; "me encanta comprar flores en línea, pero ahora tengo miedo de comprar más", "tengo tanto miedo que ya no puedo vivir aquí" e incluso había quién se preguntaba "¿qué están comiendo en la sala?" esos animales.