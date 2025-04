Una peluquera canina revela lo que jamás le debes hacer a tu perro y lanza un aviso: "Ni en verano"

"Nunca se debe rapar a un perro, a no ser que tenga un problema en la piel, no es bueno raparlos", afirma la peluquera canina Mayte Caparrós, que cuenta con la peluquería La Cantina en A Coruña, en la que no paran de entrar clientes. Esta especialista insiste en una entrevista en La Voz de Galicia que "ni siquiera se les debe rapar en verano".

"El perro tiene que estar cubierto por el pelo de cobertura. Es como en el desierto, tú vas tapado, pues pasa igual con él. Si le quitas eso, le quitas su sistema de protección, y lo que más se calienta del pelo es la punta. Si tiene el pelo muy cortito, la punta está más cerca de la piel, y ese es el problema. La gente dice que es mejor, pero no es mejor, necesita estar cubierto", insiste Caparrós.

Su recomendación, que es lo que ella misma suele hacer, es "dejar siempre la misma longitud de pelo, porque así también marcas los mismos tiempos" de corte. Pero añade que, por ejemplo, "si estamos en una ciudad que llueve, del contorno para abajo ajusto un poquito más el corte, pero dejo más en la parte de arriba, para que sea más práctico para el día a día de la lluvia o si van a la playa".

Respecto a las precauciones se debemos tomar cuando hay animales en casa, Caparrós aconseja que, si el perro es de pelo largo, aunque sea difícil, porque lleva su tiempo y es complicado, "se debería cepillar una vez al día para tenerlo perfecto, para quitar todo lo que sobra". Sobre la periodicidad de ese cepillado en otro tipo de perros aconseja al menos cepillados semanales.

Y, de cara al verano, esta experta recuerda que, en la actualidad, existen muchos productos específicos para el pelo de los perros. "Ahora hay mucho de todo, aunque también hay que hacer lo justo. Si lo usas, a largo plazo se notan, tienen el pelo más bonito, más cantidad... Aunque en esto también influye mucho la alimentación", recalca.