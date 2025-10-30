Una perra pitbull y un lobo se aparean, tienen cachorros y adoptarlos no está siendo nada fácil

En EEUU, un lobo salvaje se ha apareado, a causa de un descuido, con una perra de raza pitbull. De la unión entre ese lobo (procedente del Parque Nacional de Yellowstone) y la pitbull han nacido un total de ocho cachorros.

La historia ha sido desvelada por la cuenta de Instagram del centro de rescate Pack 22 Alpha, donde se encuentran en estos momentos las crías. El apareamiento se dio debido a que la perra, que vivía con sus dueños a las afueras del bosque, atrajo al lobo durante su época de celo.

Cabe destacar que esos cachorros híbridos entre pitbull y lobo no han podido conocer a su padre, ya que el lobo fue sacrificado al poco tiempo debido a haber matado varios animales de granja en la zona.

Inicialmente, las crías fueron acogidas por una organización de rescate de lobos de Montana (EEUU). Tras pasar un tiempo allí, los cachorros fueron entregados al centro de rescate Pack 22 Alpha.

En concreto, las pruebas de ADN han revelado que los cachorros nacidos tras el apareamiento entre el lobo y la perra pitbull son un 50% lobos grises y un 45% pitbull terriers americanos. El 5% restante de ADN pertenece al Retriever de Chesapeake.

Los cachorros llevan dos años esperando encontrar un hogar adecuado en el mencionado centro de rescate. Hasta el momento, únicamente dos de las crías han podido ser adoptadas.

En el centro de rescate, los animales viven junto con otros 110 lobos o perros lobo. Allí, "pueden ser libres para aullar o ladrar, lo que les resulte más natural", subrayan desde Pack 22 Alpha.

La adopción de estos cachorros tan especiales está siendo muy complicada, ya que no en todas las zonas del país norteamericano está permitido poder acoger a esos animales mezclados entre lobo y perro pitbull.