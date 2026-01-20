Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Bob Dylan, cantautor rebelde: "Una persona tiene éxito si se levanta por la mañana y se acuesta por la noche y entre medias hace lo que le gusta"
Bob Dylan, cantautor rebelde: "Una persona tiene éxito si se levanta por la mañana y se acuesta por la noche y entre medias hace lo que le gusta"

El músico y Nobel de Literatura  es uno de los genios de la historia de la música.

Bob Dylan, en un concierto, en una imagen de archivo.
Bob Dylan, en un concierto, en una imagen de archivo.Dave J Hogan/Getty Images

La historia de la música tiene entre sus páginas a grandes cantantes y compositores que han sabido hacer de las letras de sus canciones y el talento de sus composiciones verdaderas obras de arte. Temas cargados de puro sentimiento, mezclados en ciertas ocasiones con mensajes reivindicativos, y acompañados de esas bases instrumentales que le confieren una magia especial que traspasa almas.

Uno de esos genios es Bob Dylan. El músico estadounidense es considerado uno de los cantautores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Canciones como Blowin' in the Wind y Like a Rolling Stone son un reflejo del carácter de este artista que, con letras con claros mensajes reivindicativos, se convirtió en altavoz de los movimientos sociales de los años 60 en Estados Unidos. 

Es precisamente la mítica Like a Rolling Stone una gran representación de la personalidad de un Bob Dylan rompedor: "Es la mejor canción que he escrito", admitía en una entrevista en 1965. Con ella, dio un giro radical a las reglas comerciales musicales de entonces para sacar su lado más rockero, a la vez que inspiraba a abrir nuevos horizontes en seis minutos y pocos segundos de pura música. 

Un Nobel de Literatura y una película

El legado de Dylan va más allá del plano de la música para llegar al terreno de la literatura. Su carácter como artista, enigmático y huidizo de los focos mediáticos, también se aprecia en sus letras. Ha demostrado que las composiciones son una forma más para crear arte literario. A sus temas les ha imprimido estilos líricos complejos, referencias literarias y narraciones que le confieren ese calificativo de poeta vivo

Tanto fue así que en 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, una distinción sobre el que surgieron muchas especulaciones, ya que durante semanas fue muy complicado localizarlo y se pensó que iba a renunciar a dicho reconocimiento. Finalmente, lo recogió meses después en un encuentro privado con los miembros de la Academia. 

En 2024 salió a la luz el biopic de su vida, A Complete Unknown, protagonizada por Timothée Chalamet. 

Frases célebres de Bob Dylan 

A lo largo de toda su carrera artística, Bob Dylan ha dejado una gran cantidad de frases célebres que han servido para reflexionar sobre su personalidad y carácter rebelde. Una de las que se le han atribuido es: "Una persona tiene éxito si se levanta por la mañana y se acuesta por la noche y entre medias hace lo que le gusta". 

En ella hace un llamamiento a toda la sociedad a velar por su felicidad, a realizar aquello que desea en el día a día para alcanzar esa alegría plena. Además de esta, son otras muchas las frases que forman parte de su legado. Recopilamos algunas de ellas: 

  • "Nunca se puede ser sabio y estar enamorado al mismo tiempo"
  • "Nadie es libre; hasta los pájaros están encadenados al cielo"
  • "Un héroe es aquel que entiende la responsabilidad de su libertad"
  • "No tengo esperanzas de futuro y sólo espero tener las suficientes botas para cambiarme"
  • "Las canciones son pensamientos que por un momento paran el tiempo. Escuchar una canción es escuchar pensamientos"
