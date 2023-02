Bob Marley: Muerte, hijos, piojos y otras curiosidades del rey del reggae

Su nombre artístico trasciende la música y su propio tiempo. Porque Robert Nesta Marley, conocido por todos como Bob Marley, es mucho más que un artista. Puro icono y leyenda que nació tal día como hoy, 6 de febrero, pero de hace 78 años.

Nacido en el pequeño pueblo de Nine Mile en Jamaica en 1945, con apenas 19 se hizo líder y pieza angular de The Wailers, la mítica banda a la que incluyó su propio nombre en cabeza. 22 años después de su muerte, la sola mención a Bob Marley & The Wailers lleva a miles de millones de personas a reconocer sus piezas y su característico sonido.

Marley se convirtió en la gran imagen de la música reggae, vigente varias décadas después del 'boom' que generó, pero también se hizo el principal embajador del movimiento rastafari.

De su puño y letra surgieron himnos inolvidables y superventas, como No Woman, No Cry, I Shot the Sheriff o Redemption Song. Pero la vida de este icono, a caballo entre la historia y la leyenda, es un continuo de detalles y misterios.

Sus raíces y el racismo

No lo tuvo fácil desde la cuna. Hijo de una afrojamaicana y de un jamaicano de raza blanca y ascendencia británica que murió cuando el pequeño tenía 9 años, Bob sufrió el rechazo y el racismo de su sociedad durante su infancia y juventud. Pero de esta situación se repuso, siempre se consideró negro, no mestizo como le acusaban por entonces, e hizo del antirracismo una de sus banderas.

Sus muchos hijos y sus muchos amores

Otro de los hitos de su vida de novela fue que tuvo 13 hijos. Cuatro con su esposa Rita, dos más de la propia Rita a los que adoptó y siete con otras mujeres. Esto que se sepa, porque su vida amorosa fue igual de intensa que su recorrido musical. La última de ellas de forma póstuma, porque Makeda Marley nació 19 días después de su muerte.

Sus constantes infidelidades llevaron a la que fue su esposa, Rita Anderson (que adoptó el nombre de Rita Marley al casarse) a publicar muchos años después una biografía titulada como su gran éxito, No Woman, No Cry. En ella apuntaba que la pareja vivía en una choza, que Bob apenas tenía ropa que ella misma tenía que lavar a diario, algo que cambió cuando el músico logró fama mundial y dinero. Aclamado por las masas (y multitud de mujeres), Bob Marley se mudó a una mansión donde vivía con varias amantes y a criar a algunos de los hijos que Marley tuvo con ellas, según el relato de Rita Marley.

Su muerte

Se ha hablado mucho de su muerte, pero no tanto de su 'casi muerte', el día que sobrevivió a un tiroteo contra él y su banda en un local de ensayos en diciembre de 1976. De los casi 100 disparos, uno acertó a darle a Bob Marley. Una bala rozó su pecho y paró en su brazo. Ya nunca saldría de allí, al no poder extraérsela los doctores.

Su final fue particularmente singular. En 1977, cuatro años antes de su muerte, le descubrieron un cáncer en el dedo gordo del pie. El hallazgo se produjo tras un golpe mientras jugaba un partidillo de fútbol. Sin embargo, el músico se negó a tratarlo, rechazó las indicaciones médicas y decidió seguir con sus constantes ensayos, giras y grabaciones. Paso a paso, el cáncer se le fue extendiendo hasta que pudo con él.

La leyenda urbana de los piojos

Una historia como la de Bob Marley no podría escapar de las hoy llamadas fake news. Quizás la más representativa sea la de que, a su muerte, se encontraron en sus icónicas rastas hasta 800 piojos, de hasta 47 tipos diferentes. Puro invent, habida cuenta de que por el efecto del cáncer, Marley perdió sus rastas.