Botox en Barcelona: ¿qué es, cuál es su precio y dónde realizarlo?

La apariencia es algo de lo que nos preocupamos y ocupamos cada día más. Las personas quieren tener una buena apariencia y una de las inquietudes más frecuentes es el envejecimiento pues con él aparecen las líneas de expresión que dan aspecto de cansancio a nuestro rostro y nos hacen lucir mayores. Esto, obviamente desmejora nuestra apariencia física. Es por ello que muchas personas recurren al bótox en la ciudad de Barcelona, ya que es un tratamiento efectivo y que da excelentes resultados.

El bótox ayuda a desaparecer o disminuir las arrugas del rostro, recuperando un aspecto lozano y más joven. Es un tratamiento poco invasivo y con resultados inmediatos a partir del cual la apariencia mejora considerablemente devolviendo e a la vez la autoestima y satisfacción. Aquí mostramos qué es, cuál es su precio y la clínica mas recomendada para llevarlo a cabo.

¿Qué es el bótox?

La toxina botulimica o bótox es una neurotoxina que libera el botulismo. Esta es una enfermedad provocada por una bacteria que genera una parálisis en los músculos. Además, esta puede provocar nauseas, problemas respiratorios y/o debilidad. Esta neurotoxina se emplea con finalidad médica, tratando con ella algunas enfermedades neurológicas, pero también se utiliza en la parte estética.

El bótox inyectado en la piel relaja las fibras musculares disminuyendo así la potencia de contracción de las mismas. Esto corta la comunicación con los nervios originando que al no recibir ordenes se cree una parálisis. Este es el motivo por el que es utilizado en la parte estética para prevenir las arrugas.

Usos del bótox

Se emplea en distintos campos médicos, tales como el tratamiento de distonías, estrabismo, migraña e incontinencia urinaria, entre otras.

En la medicina estética se utiliza para eliminar las arrugas, debido a la cantidad de ventajas que este ofrece, sin efectos secundarios. Suele ser aplicada en el cuello, frente, perímetro de la boca, entrecejo y los laterales de los ojos. Se han realizado estudios que tratan de demostrar que el bótox también es capaz de ayudar en el tratamiento de la depresión. Pero aun no hay la evidencia científica suficiente a este respecto.

Los efectos del bótox —en Barcelona y en cualquier otra parte del mundo—, no son permanentes. Se debe repetir su aplicación cada cierto tiempo para mantener su efecto. Este tratamiento tiene una duración aproximada de 6 meses, aunque puede durar menos tiempo en algunos casos. Es necesario esperar al menos 3 meses para repetir el tratamiento.

También el bótox es usado con fines capilares. Es un tratamiento que da vitalidad al cuero cabelludo, repara el pelo dañado, elimina el encrespamiento y da fortaleza a las puntas. En este caso, el bótox capilar se trata de una mezcla de colágeno, vitaminas, caviar, proteínas y algunos otros componentes.

Precio del bótox en Barcelona

Aunque el precio realmente depende de la situación de cada paciente y el lugar donde se lleve a cabo el tratamiento, el tratamiento de bótox en Barcelona se puede administrar a partir de los 250 euros. Pero para un presupuesto ajustado según tu necesidad, es necesario que acudas a la clínica elegida, para la valoración y el presupuesto que se adapte a tus requerimientos.

Dónde realizar este procedimiento

Existen muchas clínicas estéticas donde llevan a cabo este procedimiento. Es importante escoger el mejor centro que puedas permitirte. De la experiencia e instalaciones de la clínica va a depender mucho el resultado, por eso es importante elegir una clínica con experiencia, que cuente con profesionales de primera.

En ese sentido, Mooemclinic es una de las clinicas de bótox en Barcelona más recomendada. Esta te ofrece excelentes tratamientos estéticos, con resultados 100% naturales y sin cirugía. Brinda atención personalizada, ofreciendo tratamientos individualizados según cada caso. Aplican procedimientos para realzar la belleza del rostro y cuerpo, brindándote además de belleza, bienestar.

Te ofrecen excepcionales resultados, naturales y conservando tu esencia. Personal altamente capacitado, con años de experiencia y muchos tratamientos exitosos. Además de instalaciones de primera y uso de aparatos de avanzada. Trabajan con tecnología de ultima generación y ofrecen tratamientos innovadores. Además, solo trabajan con productos de altísima calidad y emplean la tecnología láser de precisión.

Precios competitivos, experiencia, alta calidad y los mejores resultados. Es lo que te ofrece la clínica Mooemclinic. Si quieres realizarte un tratamiento de bótox en Barcelona, no dejes de tomar en cuenta esta recomendación.

Características del tratamiento de bótox

El procedimiento de aplicación tiene las siguientes características:

· No es invasiva.

· Puede ser aplicado en cualquier momento.

· Se emplea anestesia local o general.

· La aplicación tiene una duración aproximada de una hora.

· No necesita reposo, ni hospitalización.

· Los resultados son inmediatos.

· La recuperación total es de alrededor de 7 días.

· Los efectos tienen una duración cercana a los 6 meses.

Este tratamiento se aplica principalmente para reducir o eliminar las arrugas de forma temporal. Aquellas líneas de expresión que se forman por la continua contracción de los músculos de la cara. Con este tratamiento se logra relajar los rasgos de la cara de los pacientes.

¿Cuáles son las ventajas de la toxina botulínica?

Llevar a cabo este procedimiento tiene diversas ventajas:

· No requiere de reposo médico, se puede realizar sin ninguna notoriedad.

· No hay hematomas visibles. Es algo que ocurre muy pocas veces, solo provoca algún enrojecimiento o pequeña inflamación.

· El tratamiento se realiza durante la consulta de forma ambulatoria.

· Se utiliza anestesia tópica y algo de frio, para evitar el dolor.

· Puede ser aplicado desde los 30, hasta los 65 años.

· Aplicado por un cirujano plástico es un método extremadamente seguro.

· No deja una expresión rígida, por el contrario, dulcifica la mirada.

· En el tratamiento contra la hipersudoración, resulta muy eficaz.

Efectos secundarios

Si el procedimiento de aplicación de bótox no es realizado por un profesional experto, puede tener algunas consecuencias negativas. Es un tratamiento no recomendado en personas que tengan menos de 20 años. Tampoco en aquellas que superan los 65 años. No es un tratamiento que deba aplicarse por debajo del cuello. Igualmente, no se recomienda para mujeres en estado de embarazo, ni aquellos pacientes que sean alérgicos a esta neurotoxina o sus excipientes.