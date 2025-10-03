Aviso de Ryanair a los viajeros que vayan a volar en octubre: cancelará 600 vuelos a estos destinos 

Ryanair ha lanzado una advertencia para los pasajeros que planean volar entre el 7 y el 10 de octubre, tras el anuncio de una huelga inminente de controladores aéreos en Francia. El paro, convocado por el principal sindicato de controladores aéreos del país, el Syndicat Majoritaire des Contrôleurs Aériens, afectará tanto a vuelos con destino a Francia como a aquellos que atraviesan su espacio aéreo.

La aerolínea de bajo coste ha estimado que alrededor de 600 vuelos podrían ser cancelados, lo que impactaría a unos 100.000 pasajeros. Estos vuelos incluyen conexiones clave hacia destinos populares del sur de Europa, como Grecia, Italia y España. El impacto será especialmente notorio en los vuelos que sobrevuelan el espacio aéreo francés, dado que Ryanair opera aproximadamente 900 vuelos diarios que atraviesan esta zona.

La huelga de controladores aéreos franceses se pospuso desde su fecha inicial en septiembre debido a la inestabilidad política en el país, pero finalmente se llevará a cabo entre el 7 y el 10 de octubre. Durante este período, no solo los vuelos directos hacia Francia estarán afectados, sino también aquellos que transiten por el espacio aéreo francés.

Michael O'Leary, director ejecutivo de Ryanair, ha advertido que las cancelaciones previstas podrían costar a la aerolínea hasta 20 millones de libras. En una reciente entrevista, el ejecutivo señaló que “más de 100.000 pasajeros verán interrumpidos sus vuelos innecesariamente el próximo miércoles y jueves”.

Ryanair ha instado a los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos 48 horas antes de su salida para estar al tanto de cualquier posible alteración. Además, se recomienda a los viajeros que lleguen al aeropuerto con suficiente antelación, ya que la posibilidad de esperas más largas debido a la congestión o reubicación de vuelos es alta.

En cuanto a la legislación, Ryanair ha destacado que, aunque las huelgas de controladores aéreos no son consideradas responsabilidad de la aerolínea, los pasajeros afectados por estas cancelaciones no tienen derecho a compensación según la normativa vigente. No obstante, las aerolíneas sugieren estar al tanto de las actualizaciones y explorar alternativas de transporte en caso de que se vean afectadas por los trastornos.