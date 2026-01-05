La carta a los Reyes Magos en un edificio de Cádiz no va a gustar al resto de vecinos: va a caer allí una tonelada de carbón
Todo por unos ruidos.
No va a ser una tarde de reyes tranquila en un edificio de Cádiz donde ha habido un cruce de carteles entre vecinos porque hay unos que hacen mucho ruido arrastrando las sillas en casa usando a los reyes magos como reclamo.
Para cuidar la convivencia y aprovechando estas fechas tan señaladas un vecino ha usado a los reyes magos de Oriente para que este mensaje quede más suave y no parezca tan agresivo.
"Sin levantar la silla (que eso sería ya nivel PRO avanzado), convierten ese sonido de cornetas sacadas de la Banda de Música 'María Santísima del Desconsuelo' en silencio celestial para el Bloque", dice el cartel, dirigido a los que hacen ruido con las sillas.
Y prosigue: "Evidentemente sabemos que vivir en convivencia implica ruidos que no están en nuestras manos mágicas, pero desde Oriente nos confirman que con este artilugio divino será una bendición para vuestras familias sin tener que mover el mobiliario de esa forma tan estridente sin compasión acústica. (A no ser que queráis que los jefes os traigan carbón...)".
"¡Gracias por ayudarnos a que la magia de la Navidad suene como cascabeles angelicales y a que estas fiestas (y el resto del año) sean un poco más silenciosas usando este obsequio!", sentencia la primera parte del mensaje.
Porque ese aparato en cuestión es un fieltro adhesivo que se pega en las patas de las sillas y que sirve para que no se haga ruido cuando se mueve una silla por el suelo de la casa.
Un regalo para los ruidosos
La nota sigue y este vecino o vecina que tanto se ha currado su queja pone en el propio cartel qué objeto deben usar: "Nuestros jefes los Excelentísimos Majestades Reyes Magos de Oriente nos han mandado hasta aquí para entregar un pequeño obsequio a este Bloque dado que, a diario han observado un concierto clandestino de cornetas mal afinadas asimilándose a chirridos de sillas y butacas incluso a unas horas donde nuestros camellos duermen".
Y prosigue: "Las pobres criaturas no descansan bien, y les puede afectar a su descanso (tenemos que, teniendo tantos kilómetros que recorrer, se queden dormidos en el viaje, no pudiendo repartir todos los regalos a tiempo a las familias de la zona...)".
Para ello, "Los Reyes han pensado en brindar un poquito de felicidad con este pequeño pero eficaz regalito y que quizá desconocíais" y adjuntan los ya mencionados adhesivos para las sillas.
Mucha molestia ha debido de causar estos ruidos para que esta persona se haya tomado tantísimas molestias.