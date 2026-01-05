Se cumplen 10 años del "no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena": el 'beef' histórico entre la exalcaldesa y Álvarez de Toledo

El frío abrazaba las calles de Madrid en aquella noche del 5 de enero de 2016. Cabalgatas recorrían los barrios de la capital donde el distrito centro acogía la más multitudinaria como es costumbre. Un aire de cambio se había instalado en diferentes ayuntamientos después del 15M, aquel movimiento que logró canalizar el hartazgo con la clase política en pleno hervor de la corrupción, y que había logrado gobernar en diferentes puntos del país. Ese cambio también se vio reflejado en las tradiciones propias de estas fechas.

Los Reyes Magos de Oriente, cargados de regalos e ilusiones, además de tener el superpoder de estar en 25 cabalgatas al mismo tiempo, aquel año lucían de una forma diferente, con trajes coloridos.

Al menos así lo consideraba Cayetana Álvarez de Toledo que actualmente es diputada en el Congreso del Partido Popular y portavoz. Se trataba de la primera noche de reyes de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid y, sin verlo ni quererlo, consiguió la mejor campaña y visibilidad de las festividades navideñas.

"Mi hija de 6 años: 'Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad'. No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás", esgrimía en la red social del pajarito azul, antes de que Elon Musk le pusiera las manos encima. Los memes, parodias y risas generales no tardaron en llegar, dentro de la plataforma y fuera de las pantallas. Paradójicamente, en pasadas ediciones Alberto Ruiz Gallardón se pintaba de negro y se hacía pasar por Baltasar, algo que no despertó las sospechas infantiles ni la rabia de Álvarez de Toledo.

Las redes sociales se llenaron de parodias y comentarios en relación con el tweet de la actual diputada del Partido Popular. "Tanto escándalo porque una niña de 6 años no se cree lo del traje de Gaspar y vosotros lleváis 2000 años tragándoos lo de la paloma", escribía @diostuitero, una de las cuentas más reconocibles de la actual X que no perdía la oportunidad de dejar su joya para la historia.

Además de los comentarios en referencia a la religión católica y al sarcasmo, el humor más efectivo también inundó las redes sociales en la noche de reyes, dejando obras maestras como esta. De sus Majestades de Oriente a Pokémon y su figura más emblemático: "Mamá, el traje de Pikachu no es de verdad".

La trascendencia del meme llegó a los premios Goya donde Dani Rovira, entonces presentador de la gala, hizo referencia con la alcaldesa de Madrid presente en las butacas del teatro de ceremonias. "No voy a decir los años que tiene usted, pero olé, olé que con su edad se coja una alcaldía... Eso es un trabajazo y una agenda loca. Pero una cosa, de dónde ha sacado tiempo para elegir el vestuario de Óscar Janeada, por favor, eso no te lo voy a perdonar nunca Manuela", introducía el cómico y presentador para dar la bienvenida a la alcaldesa. "Eso sí, que hayas decidido venir a la fiesta del cine español siempre te lo agradeceremos. Siempre", concluía Rovira.

El meme trascendió incluso cuatro años después, cuando Manuela Carmena acudió a La Resistencia (actualmente conocida como La Revuelta, programa de La 1) y David Broncano rememoró uno de los memes de 2016. "¿Crees que después de cuatro años te habrá perdonado?", preguntaba el presentado. No sólo se quedó en una conversación distendida, tanto Grison como Ricardo compusieron un bolero dedicado a Cayetana Álvarez de Toledo para ver si, con arte y talento, lograban el perdón de la diputada popular.

La historia se volvió a repetir ocho años después en la misma red social que vio nacer al meme. Corría 2024 cuando la exalcaldesa publicó un tweet que recorrió cada uno de los medios de comunicación que se hicieron eco del post. El mensaje era claro: "¿Son ocho años suficientes para perdonarlo?". No era una broma lanzada al aire sin intención, en realidad, se trataba de una campaña para buscar ayuda.

Desde hace años, Manuela Carmena está detrás de una tienda llamada Zapatelas. El objetivo es vender productos hechos manualmente y, con lo recaudado, ayudar a los más desfavorecidos. Su sede se encuentra en el centro de Madrid y realizan acciones cada cierto tiempo para impulsar e intentar aportar todo lo posible.

Esta era una de esas acciones. "Han pasado ya ocho años y Navidad es el momento perfecto para perdonar y conciliar. Aquellos polémicos Reyes Magos ya son de verdad, tan de verdad como la labor que hacemos en Zapatelas", escribía la exalcaldesa en redes sociales para incentivar su local.

Además de conseguirlos en la página web, también se podían obtener estos Reyes Magos artesanales en el Mercado de la Cebada. "Ah y feliz Navidad", concluía.

No sabemos si Cayetana Álvarez de Toledo ha logrado perdonar a Manuela Carmena después de que, supuestamente, su hija descubriera que el rey que pasea por el centro de Madrid no es de verdad, pero lo que sí tenemos claro es que el humor y los memes que surgieron a raíz de aquel acontecimiento siguen protagonizando las redes sociales y los mensajes políticos hasta 10 años después.

Tremendo regalo nos dieron.