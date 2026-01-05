Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Madrid, Segovia, Toledo... las imágenes blancas que ha dejado la nieve de Francis en España
El tiempo
Estampas nevadas, desde el Acueducto de Segovia a la Gran Vía madrileña.

Una persona pasea a su perro esta mañana en Los Santos de la Humosa (Madrid).
Una persona pasea a su perro esta mañana en Los Santos de la Humosa (Madrid).EFE / Fernando Villar

Como un regalo de Reyes adelantado. Así se ha sentido la nevada que en las últimas horas ha traído la borrasca Francis y que ha dejado un manto blanco en numerosos puntos de España, incluida la capital, poco acostumbrada a la nieve.

En algunos lugares ha causado complicaciones, especialmente en el tráfico. Según ha informado la DGT este lunes, ha afectado a 32 carreteras de varias provincias, como la A-2 a la altura de la localidad oscense de Fraga, en Madrid en la A-3 en Arganda del Rey y A-42 en Casarrubelos; en Ávil aen la A-50 en San Pedro Del Arroyo y en Castellón en la A-23 en Barracas. También hay complicaciones en Toledo en la A-40 en Maqueda y en la CM-42. 

Numerosos usuarios de redes sociales han compartido a primera hora las estampas nevadas que se han encontrado al despertar, desde el Acueducto de Segovia bajo los copos a una gruesa capa de nieve en terrazas y balcones de algunas localidades madrileñas. 

Aquí puedes ver algunas imágenes de esta nevada con la que se inaugura 2026:

La previsión de la AEMET para las próximas horas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un "día de víspera de Reyes muy frío", con cabalgatas bajo agua, o incluso nieve, en algunas localidades.

"En el transcurso de las cabalgatas ya estaremos bajo cero en amplias zonas del norte, centro y este de la Península", ha informado en su cuenta de X.

El paraguas será necesario en zonas del Cantábrico y sureste peninsular, donde "las cabalgatas también podrían estar pasadas por agua (o nieve)".

Cantabria está este lunes en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas desde cotas de 700-800 metros, mientras que otras diez comunidades están bajo alerta amarilla: Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, ambas Castillas, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.

La previsión indica que se puedan alcanzar niveles de entre 2 y más de 5 centímetros de nieve en 24 horas en amplias zonas de España, especialmente en la mitad norte y centro así como en el interior oriental peninsular.

