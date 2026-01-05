Madrid, Segovia, Toledo... las imágenes blancas que ha dejado la nieve de Francis en España
Estampas nevadas, desde el Acueducto de Segovia a la Gran Vía madrileña.
Como un regalo de Reyes adelantado. Así se ha sentido la nevada que en las últimas horas ha traído la borrasca Francis y que ha dejado un manto blanco en numerosos puntos de España, incluida la capital, poco acostumbrada a la nieve.
En algunos lugares ha causado complicaciones, especialmente en el tráfico. Según ha informado la DGT este lunes, ha afectado a 32 carreteras de varias provincias, como la A-2 a la altura de la localidad oscense de Fraga, en Madrid en la A-3 en Arganda del Rey y A-42 en Casarrubelos; en Ávil aen la A-50 en San Pedro Del Arroyo y en Castellón en la A-23 en Barracas. También hay complicaciones en Toledo en la A-40 en Maqueda y en la CM-42.
Numerosos usuarios de redes sociales han compartido a primera hora las estampas nevadas que se han encontrado al despertar, desde el Acueducto de Segovia bajo los copos a una gruesa capa de nieve en terrazas y balcones de algunas localidades madrileñas.
Aquí puedes ver algunas imágenes de esta nevada con la que se inaugura 2026:
La previsión de la AEMET para las próximas horas
La Agencia Estatal de Meteorología prevé un "día de víspera de Reyes muy frío", con cabalgatas bajo agua, o incluso nieve, en algunas localidades.
"En el transcurso de las cabalgatas ya estaremos bajo cero en amplias zonas del norte, centro y este de la Península", ha informado en su cuenta de X.
El paraguas será necesario en zonas del Cantábrico y sureste peninsular, donde "las cabalgatas también podrían estar pasadas por agua (o nieve)".
Cantabria está este lunes en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas desde cotas de 700-800 metros, mientras que otras diez comunidades están bajo alerta amarilla: Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, ambas Castillas, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.
La previsión indica que se puedan alcanzar niveles de entre 2 y más de 5 centímetros de nieve en 24 horas en amplias zonas de España, especialmente en la mitad norte y centro así como en el interior oriental peninsular.