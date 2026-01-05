A qué hora es mañana la Lotería del Niño 2026: horarios, cuánto dura y cómo ver en TV la Lotería de Reyes

Aún estás a tiempo de comprar tu décimo para la Lotería del Niño.

La Lotería del Niño pone cada 6 de enero el broche final a la Navidad en España. Tras el sorteo de Navidad del 22 de diciembre, el del Niño es la segunda gran cita del calendario lotero y una de las más seguidas del año. Si tienes décimos y quieres saber a qué hora empieza mañana la Lotería del Niño 2026, cuánto dura y dónde verla en directo, esto es lo que debes tener en cuenta.

A qué hora empieza la Lotería del Niño 2026

El sorteo de la Lotería del Niño se celebra el martes 6 de enero, día de Reyes, y arranca a las 12:00 horas (hora peninsular). Es el horario habitual en los últimos años y el que mantiene Loterías y Apuestas del Estado para este sorteo extraordinario.

A diferencia de la Lotería de Navidad, el del Niño es mucho más ágil, por lo que no conviene despistarse. En apenas unos minutos empiezan a salir los premios principales.

Cuánto dura el sorteo del Niño

La duración aproximada del sorteo es de entre 30 y 45 minutos. Todo depende del ritmo de extracción de los números, pero lo normal es que antes de las 13:00 horas ya se conozcan todos los premios importantes.

El formato es más sencillo que el del 22 de diciembre: un Primer Premio, un Segundo Premio, un Tercer Premio y extracciones de dos, tres y cuatro cifras con reintegros.

Esto permite que el sorteo avance rápido y que los resultados se conozcan prácticamente en tiempo real.

Dónde ver en TV la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño se puede ver en directo por televisión sin necesidad de plataformas de pago. El sorteo se emite en abierto a través de RTVE, concretamente en La 1 de TVE, como es habitual.

Además, quienes prefieran verlo por internet pueden seguirlo en RTVE Play, la plataforma digital de la cadena pública, tanto desde el móvil como desde el ordenador o la televisión conectada.

La retransmisión suele comenzar unos minutos antes de las 12:00, con imágenes del salón donde se celebra el sorteo y explicaciones previas sobre el funcionamiento y los premios.

Cuánto puedes ganar en la Lotería del Niño

La Lotería de Navidad tiene la fama... Lo cierto es que la del Niño no le va a la zaga, en esta segunda oportunidad navideña de hacerte millonario. Mira los premios y compara:

La Lotería del Niño 2026 reparte 770 millones de euros en premios, con un primer premio de 200.000 euros al décimo, un segundo de 75.000 y un tercero de 25.000, además de muchas terminaciones, aproximaciones y reintegros.

Dónde comprobar los números premiados

Una vez finalizado el sorteo, los resultados oficiales se publican de forma inmediata en la web de Loterías y Apuestas del Estado, medios de comunicación digitales, y aplicaciones oficiales y webs de loterías, y por supuesto, con nosotros.

Aun así, conviene comprobar siempre los números en fuentes oficiales antes de dar por bueno un premio, especialmente si se trata de importes elevados.

Un sorteo con menos ruido, pero muy seguido

Aunque la Lotería del Niño no tiene la liturgia ni la duración maratoniana del sorteo de Navidad, reparte una gran cantidad de premios y tiene fama de "tocar más". Por eso, cada 6 de enero millones de personas siguen el sorteo en directo desde casa, muchas veces justo antes o después de abrir los regalos de Reyes.

Si tienes décimos, toma nota: martes 6 de enero a las 12:00, en La 1 de TVE y RTVE Play, y en menos de una hora sabrás si el Día de Reyes te deja algo más que regalos.