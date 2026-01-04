La AEMET despeja todas las dudas sobre la probabilidad de que nieve en Madrid el día que llegan los Reyes

Año nuevo, nevada nueva. Eso es lo que ha confirmado en las últimas horas la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público encargado de la observación predicción y difusión de información meteorológica en España, ante la llegada de un frente frío que bajará la cota de nieve en varios puntos del país.

Todos los modelos apuntan a que una buena parte del país se teñirá de blanco, aunque no de la misma forma. En su último aviso especial, publicado este sábado, ha asegurado que el episodio arrancará este domingo y permanecerá hasta el martes 6 de enero.

Si las previsiones no fallan, serán los Reyes Magos los que traerán nieve a muchos puntos del país, entre ellos, Madrid. La AEMET de Madrid ha publicado a primera hora de este domingo la probabilidad de la llegada de nieve a la capital española.

Además de los avisos amarillos para el domingo y el lunes, el organismo público ha compartido la probabilidad de que "nieve mañana de madrugada" en Madrid. En el mapa que han difundido, marca un 85% de probabilidad de nieve en el centro de la región, 85% en Colmenar Viejo, 80% en Alcalá de Henares o 80% en El Casar.

Aviso amarillo en la capital

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha compartido la previsión de la AEMET y ha asegurado este sábado que se ha activado el aviso amarillo por nieve en la Sierra de la capital, a partir del mediodía de este domingo.

"La AEMET actualiza aviso. Día 4. Amarillo por nieve en Sierra de 15:00 a 24:00h", ha detallado, antes de explicar que el episodio invernal se vivirá, sobre todo, a partir del día 5 de enero, con nieve

Sierra. Amarillo. De 00:00h a 10:00h. Hasta 5 cms.

Metropolitana y Henares. Amarillo. De 00:00h a 10:00h. Hasta 2 cms.

⁠Sierra. Hasta -7ºC de madrugada

Los Reyes traen nevadas y avisos naranjas

La previsión de la AEMET, desde hace días, avisaba de la llegada de nevadas a varias zonas de la Península Ibérica. Todo ello por la entrada de la borrasca fría aislada Francis y "la posición de una baja estacionaria en Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa muy fría de origen ártico sobre la Península".

"Aunque todavía existe incertidumbre sobre la cobertura espacial e intensidad de las nevadas, se espera que el lunes 5 de enero se alcance el punto álgido de este episodio. Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día, donde podrían darse prácticamente a cualquier cota", ha detallado, activando el aviso naranja para este lunes en Aragón, Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana.

"En cuanto a los espesores, se podrían alcanzar localmente los 5 cm en el sur de Aragón, este de Castilla La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana, así como en el entorno de las sierras prelitorales catalanas y de Pirineos", ha añadido.

Lo que indican el modelo europeo y el americano

Algunos meteorólogos se han pronunciado sobre la posibilidad de una nueva Filomena, como ocurrió en 2021, que colapsó gran parte del centro peninsular. El meteorólogo Mario Picazo ha compartido la "comparativa de precipitación en forma de nieve del modelo europeo (ECMWF) derecha y el modelo americano (GFS) izquierda".

"El modelo europeo anticipa en colores grises nevadas que en muchas zonas no pasarán de los 5 cm mientras el modelo americano eleva esos espesores en algunos casos a entre 15 y 30 cm. Es el caso especialmente en el este de Castilla y La Mancha y Andalucía e interior de la Comunidad Valenciana y Murcia", ha contado.

"Nevará en esas zonas, pero veremos si la nieve se extiende por tanta superficie y con espesores tan altos como indica el modelo GFS. Históricamente en situaciones similares el modelo ECMWF se ha ajustado mejor a la realidad en sus pronósticos", ha señalado.