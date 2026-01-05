Evangeline Lilly ('Perdidos') revela que tiene daño cerebral después de sufrir una caída

Evangeline Lilly, conocida mundialmente por su papel protagonista como Kate Austen en la serie Perdidos, ha compartido con sus seguidores a través de Instagram que tiene daño cerebral después de haber sufrido una caída hace unos meses.

En mayo de 2025, Lilly compartió el incidente: la actriz se había desmayado en una playa de Hawai, impactando su cara contra una roca y sufriendo una fuerte contusión. Ahora, la intérprete ha revelado que tiene daño cerebral y que su cerebro está funcionando a una "capacidad reducida".

"Ya tengo el veredicto... Tengo daño cerebral. Es reconfortante saber que mi deterioro cognitivo no es solo la perimenopausia", comenzó diciendo la actriz en el vídeo que ha compartido con sus seguidores en Instagram.

"También es desconcertante saber la dura batalla que será tratar de revertir las deficiencias", añadió Lilly, que ha querido dar las gracias por todos los mensajes de cariño y el apoyo de las personas que se han interesado por su salud desde que sufrió la contusión.

La actriz ha dejado claro que ahora mismo su mayor objetivo es centrarse en su recuperación y ha explicado que, debido al diagnóstico, ha tenido que tomárselo con más calma de lo habitual en las últimas semanas a pesar del trajín típico de las fiestas.

De hecho, Lilly ha comentado que ha pasado las Navidades más tranquilas que recuerda desde que nació su hijo, que tiene 14 años. "Eso es bueno, me siento extraordinariamente agradecida de estar un día más y un año más en este precioso planeta", ha añadido la actriz.

"Ahora mi trabajo es llegar con los médicos al fondo de la cuestión y embarcarme en la dura tarea de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago", ha reflexionado la actriz en su mensaje.