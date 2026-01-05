Una española se va a Noruega, compra lo que parecen unos filetes, los hace vuelta y vuelta y, al probarlos, sorpresa: "Casi perdemos la lengua" 

El pinnekjøtt es un plato tradicional de Noruega, muy típico de la Navidad, que requiere una preparación muy específica para que, al probarlo, el comensal no se lleve un disgusto.

Se trata por lo general de costillas de cordero que se salan y se secan y, a veces, se ahúman. Para comerlo es necesario primero meterlo en agua unas cuantas horas para eliminarle el exceso de sal.

Eso es algo que no sabía Laura, conocida en TikTok como @lauraenelvalhalla, una española que vive en Noruega y que se ha hecho popular por sus explicaciones sobre el día a día que da en esa red social.

Según ha explicado, cuando llegó a aquel país pagó la novatada de no conocer en profundidad los alimentos de la zona. "Estaba aquí en el supermercado en Noruega y me he acordado de una anécdota que os tengo que contar. De estas cosas que te pasan cuando acabas de llegar a un país nuevo y haces cosas por pura ignorancia", reconoce ella misma.

Un plato tradicional de Navidad

"Tienen aquí los paquetes de esto de aquí que es el pinnekjøtt. Aquí en Noruega el pinnekjøtt es uno de los platos tradicionales para comer. El caso es que yo me acuerdo de que el primer año yo no lo sabía, ignorante de mí, y vimos que en noviembre había un montón de pinnekjøtt por todas partes y dijimos: madre mía, qué será esto que venden, será algo local", cuenta.

"En nuestra eterna ignorancia, sin saber cómo se preparaba, decidimos cogerlo y ponerlo en la sartén sin más, vuelta y vuelta. Dios mío, casi perdemos la lengua. Eso estaba saladísimo", rememora.

Paso básico: meterlo en agua

"Claro, cuando se lo conté a mi casera se pegó unas risas porque, por lo visto, lo que tienes que hacer con esto es dejarlo primero en agua que desale, ir cambiando el agua un par de veces para que suelte la sal y ya luego lo haces. Se llama pinne porque cueces la carne sobre unos palitos que venden y dejas que se haga ahí la carne para que quede que se deshaga, bien jugosa", explica.

"Pero, claro, tú no lo sabes, pusimos esto encima de la sartén, que queda aún más salado. Pus os podéis imaginar. En fin, anécdotas de cuando uno es recién llegado. Desde entonces vemos el pinnekjøtt con otros ojos", explica.

Pasos para cocinarlo correctamente

El proceso, según explica ella misma, es "bastante básico":

Se pone en una olla una rejilla y se compran ests palitos que podéis encontrar en cualquier supermercado.

Se va haciendo como una especie de rejilla en el centro de la olla.