La UE se pronuncia al fin sobre las pretensiones de Trump de anexionarse Groenlandia tras la captura de Maduro

La Unión Europa ha valorado este lunes por fin las pretensiones anexionistas que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a Groenlandia, territorio administrado por Dinamarca y cuya invasión supondría una agresión de un país de la OTAN a otro.

Después de que Trump celebrara la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que después señalara que Estados Unidos "necesita" controlar Groenlandia, la UE se ha limitado a responder que no ve "una comparación posible" entre la operación perpetrada este sábado por Estados Unidos en Venezuela y una posible amenaza de la soberanía territorial de Groenlandia, esgrimiendo que Washington es un país aliado y que la isla ártica perteneciente a Dinamarca está protegida por la OTAN.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Paula Pinho. "Recuerdo que Groenlandia es aliada de Estados Unidos y que además está cubierta por la alianza de la OTAN, y esa es una diferencia muy, muy importante. Por lo tanto, apoyamos completamente a Groenlandia, y de ninguna manera vemos una posible comparación con lo que ha sucedido (en Venezuela)", ha sostenido la portavoz comunitaria.

También se ha pronunciado al respecto la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, que ha reivindicado la defensa de "los principios de soberanía nacional, integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras", así como de la Carta de Naciones Unidas.

"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos, más aún si la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea está siendo cuestionada", ha proseguido en su explicación, para después remitirse a un mensaje en la red social X de diciembre de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en la que expresaba su "solidaridad" con Dinamarca y Groenlandia.

Cuestionada sobre si la Unión Europea puede tomar alguna acción para disuadir a Estados Unidos de una posible intervención en la isla ártica, se ha limitado a decir que se trata de una "cuestión de principios" y que por tanto esperan que los socios de Bruselas "respeten la soberanía y la integridad territorial y cumplan con los compromisos internacionales".

Las declaración de la Unión tienen lugar después de que el mandatario estadounidense haya insistido en su reclamo de la isla ártica, que pertenece a Dinamarca en régimen de autonomía, alegando motivos de seguridad nacional por estar "lleno de barcos rusos y chinos".

Durante una rueda de prensa este domingo a bordo del avión presidencial, el Air Force One, justificó esta pretendida anexión incidiendo en "la seguridad nacional". "Y la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben", agregó.

Apenas unas horas antes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instó "encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", argumentando además que la postura de la Administración Trump "no tiene ningún sentido" al pertenecer Dinamarca, y, por ende, Groenlandia, a la OTAN.