Un exsenador de Compromís denuncia a Fran Rivera en la Fiscalía por pedir a Trump que actúe contra Sánchez como con Maduro: "No pare ahora, hay que seguir"

El exsenador de Compromís Carles Mulet ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Castellón contra el torero Francisco Rivera después de que este sugiriera en un vídeo en redes sociales al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que realizase en España una operación similar a la llevada a cabo en Venezuela.

En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, Fran Rivera daba las gracias a Trump por haber "puesto la primera piedra para liberar Venezuela" y haber capturado a Nicolás Maduro, "un narcoterrorista asesino y cobarde". Acto seguido, señalaba: "No pare ahora, hay que seguir, mire acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina".

Según el escrito que ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Castellón, que Mulet ha reproducido en redes sociales, Francisco Rivera habría apelado "a la injerencia extranjera en los asuntos internos del Estado español" en su vídeo.

"Las declaraciones fueron realizadas con plena conciencia de su difusión pública, aprovechando su condición de personaje público, lo que otorga a sus manifestaciones un alcance masivo, susceptible de influir en la opinión pública y de normalizar o legitimar conductas contrarias al orden constitucional y al Derecho Internacional", denuncia el exsenador.

Según Mulet, las declaraciones de Rivera podrían suponer una infracción de hasta seis delitos tipificados en el Código Penal español: delito de traición; provocación, proposición o conspiración; provocación a delitos contra el orden constitucional; agravante de publicidad; delito de detención ilegal / secuestro; provocación, proposición o conspiración para delinquir; contra las instituciones del Estado; amenazas graves.