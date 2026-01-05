Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El 'Financial Times' ve lo que está pasando en Madrid y lanza una pregunta sobre el futuro de esa ciudad que muy pocos serán capaces de responder
El 'Financial Times' ve lo que está pasando en Madrid y lanza una pregunta sobre el futuro de esa ciudad que muy pocos serán capaces de responder 

He ahí la cuestión. 

Rodrigo Carretero
Madrid visto desde la Puerta de Alcalá.Getty Images

El prestigioso periódico económico británico Financial Times, ganador de varios premios en los Press Awards de 2025, ha analizado los cambios que está experimentando Madrid en los últimos tiempos y ha lanzado una pregunta clave al aire.

El rotativo se ha fijado en el tema a raíz de algunos datos relevantes. Por ejemplo: ha superado recientemente a San Sebastián como la ciudad más cara de España por metro cuadrado, según Tinsa, la empresa de tasación. El precio medio de las propiedades prime en el tercer trimestre de 2025 fue de 14.900 euros por metro cuadrado, frente a los 11.657 euros del mismo periodo de 2020, según la consulta Knight Frank, aunque sigue siendo significativamente inferior al de Londres o Nueva York.

Esa misma fuente señala que, en los últimos cinco años, los precios han aumentado un 61,3% en el distrito de Ibiza, cerca del Parque del Retiro; un 52% en Jerónimos, otro distrito exclusivo cerca del parque y del trío de galerías de arte; un 35% en el aristocrático distrito de las embajadas de Almagro (Chamberí); y un 27,4% en Justicia.

Pero no todos los negocios madrileños con larga trayectoria han sobrevivido a las dificultades recientes. Entre 2020 y 2024, más de 7.000 comercios de barrio en la Comunidad de Madrid cerraron, según el INE. En algunos barrios, como Lavapiés, Tetuán y Malasaña, es especialmente pronunciado.

El difícil equilibrio 

A la vista de todos esos datos, el Financial Times señala que la cuestión ahora es ver hasta qué punto puede sobrevivir el Madrid más tradicional en algunos barrios ante los cambios de población local y la gentrificación: "¿Puede un Madrid en constante cambio equilibrar el encanto tradicional con la nueva economía?".

El artículo reconoce que "un atractivo adicional para los empresarios ricos y los trabajadores remotos es el régimen fiscal especial para expatriados, que permite a los recién llegados a España pagar una tasa impositiva fija del 24% sobre los ingresos de origen español de hasta 600.000 euros, en lugar de las tasas impositivas progresivas más altas para residentes, durante seis años".

Los que se han visto obligados a irse lejos

El Financial Times señala que "mientras algunos residentes adinerados que buscan casas más grandes cerca de escuelas internacionales están optando por mudarse a zonas ricas como La Moraleja, Pozuelo o Boadilla, otros se han visto obligados a mudarse más lejos".

En ese sentido, recoge las declaraciones de Jaime, un madrileño que tras 12 años de alquiler en el Barrio de las Letras ha comprado una vivienda en Adelfas, junto a la M-30: "Cuando vi que vivía junto a bloques de pisos de Airbnb, decidí irme. Los negocios tradicionales perderán a sus clientes habituales, que tendrán que mudarse a las afueras. Me gusta que la ciudad tenga más caras internacionales, pero ya no parece nuestra".

