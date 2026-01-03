Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los 7 regalos de reyes que todos los niños quieren este año
EN DIRECTO
Corina Machado dice que están preparados "para tomar el poder"
VÍDEO
Rueda de prensa de Trump tras la detención de Nicolás Maduro
Hij@s
Hij@s
Encantadora niña pequeña recibiendo un regalo de Navidad

Los 7 regalos de reyes que todos los niños quieren este año 

Combinan tecnología, aprendizaje, creatividad y juego compartido.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Juegos de construcción tipo LEGOLos sets de construcción siguen siendo un éxito absoluto. Fomentan la creatividad, la lógica y la paciencia. En 2026 destacan los modelos inspirados en películas, series y mundos de fantasía.SOPA Images
alt="alt="Niño y niña concentrados creando un coche robot en el laboratorio de la escuela.""
Juguetes educativosKits como circuitos de canicas, juegos de química o robots desmontables enseñan ciencia y tecnología de forma divertida. Son regalos muy valorados por padres y niños porque combinan aprendizaje y entretenimiento.Getty Images
alt="alt="Primer plano de un niño volando un dron en el parque""
Drones y juguetes tecnológicosLos mini drones con cámara ajustable y los gadgets tecnológicos adaptados a niños se han convertido en uno de los regalos más deseados, especialmente entre los 9 y 12 años. Getty Images
alt="alt="Tecnología portátil para niños: reloj inteligente""
Relojes inteligentes infantilesLos smartwatches para niños permiten comunicarse, localizar al menor y fomentar hábitos saludables. En 2026 siguen siendo tendencia por ofrecer seguridad a las familias y una primera toma de contacto con la tecnología de forma controlada.Getty Images
alt="alt="Familia jugando juntos, Núremberg, Baviera, Alemania""
Juegos de mesa familiaresClásicos renovados como Monopoly, Pictionary o Party & Co. siguen triunfando porque fomentan el juego en grupo, la comunicación y las risas compartidas. Son una opción perfecta para disfrutar durante las vacaciones de Navidad.Getty Images/Westend61
alt="alt="Niña con interés y curiosidad examina pilas de libros que yacen en la lectura""
Libros adaptados a su edadLos libros infantiles siguen siendo una apuesta segura. Bien elegidos, ayudan a mejorar la comprensión, el vocabulario y el gusto por la lectura desde edades tempranas.Getty Images
Experiencias y actividadesEntradas a parques temáticos, talleres, actividades deportivas o excursiones. Son regalos que crean recuerdos duraderos y aportan más valor emocional que muchos juguetes.Getty Images
Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 