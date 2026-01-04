Ucrania afirma que ya se ha cerrado el 90 por ciento de un acuerdo de paz 

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el 18 de diciembre de 2025, en una cumbre europea, en Bruselas.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha asegurado este domingo que las delegaciones han logrado ya pactar un 90 por ciento de un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia.

Umerov ha explicado que han tratado la propuesta de paz en Kiev con delegaciones de países europeos, representantes de la UE y de la OTAN, así como el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff.

"Han tratado las garantías de seguridad, puntos del plan de paz, de la recuperación económica y cuestiones político-militares. La mayoría de las posiciones, un 90 por ciento del plan de paz, ya han sido acordadas. Estamos trabajando en los detalles", ha publicado Umerov en un mensaje en su canal de Telegram.

Wikoff ha participado en los encuentros a través de videoconferencia. "Esto nos ha permitido sincronizar las posturas de Ucrania, Estados Unidos y los socios europeos en tiempo real", ha resaltado.

Con estos resultados, "hemos acordado avanzar a la siguiente fase y preparar un encuentro a nivel de líderes de país que se celebrará el 6 de enero en París". El día anterior, el 5 de enero, habrá una reunión de jefes de Estado Mayor de países europeos "para coordinar las acciones con los aliados en el ámbito de seguridad".

El representante del Gobierno ucraniano ha destacado que este domingo ha sido un "día ocupado" en el que también se han reunido con cargos de la seguridad, del sector de defensa, de los servicios secretos y del Parlamento. "Estamos trabajando con solidez. Estamos avanzando", ha resaltado