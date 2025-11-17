El restaurante de Murcia donde puedes comer a escasos metros de leones con total seguridad

¿Alguna vez te has imaginado sentarte a comer mientras, a pocos metros, unos leones pasean, rugen o descansan bajo el sol? Lo que podría sonar a aventura propia de un safari en plena sabana africana realmente no exige subirse a un avión ni recorrer miles de kilómetros. Esta experiencia salvaje, pero completamente segura, se puede vivir mucho más cerca de lo que parece, sin salir de la Región de Murcia.

A pocos kilómetros de la ciudad, dentro del parque zoológico Terra Natura Murcia, hay un restaurante que propone una vivencia cuanto menos exótica: comer a escasos metros de leones reales, separados únicamente por un amplio cristal que permite contemplar a los felinos mientras rugen, se desplazan o descansan junto al hábitat. Una puesta en escena singular que convierte cada almuerzo en una especie de observatorio privilegiado.

Esto es posible en el restaurante Carnivore, un local que combina propuesta gastronómica y espectáculo natural, con un salón principal que tiene grandes ventanales que dan directamente al recinto de los leones. “Además de una cocina de calidad, disfrutarás de un ambiente temático único que hará de tu visita algo inolvidable”, se puede leer en la página web del parque. El local ofrece opciones variadas que van desde menús cerrados hasta platos a la carta.

Como en la sabana

Los verdaderos protagonistas de este restaurante son Irati, Silbán y Makhulu, algunos de los leones que han crecido ante las ventanas del restaurante y que el pasado mes de julio cumplieron dos años. Estos leones forman parte de la colonia del centro y, pese a la cercanía visual, las instalaciones cumplen las condiciones de seguridad necesarias para que la experiencia sea exclusiva, vistosa y controlada.

En cuanto a la oferta culinaria, Carnivore cuenta con una carta que incluye desde entrantes y mariscos hasta carnes a la parrilla y postres, pensada para todo tipo de públicos y celebraciones. El restaurante dispone además de opciones especiales para eventos y menús temáticos en fechas señaladas. Eso sí, por cuestiones de demanda, se recomienda reservar con antelación si se quiere asegurar una mesa con las mejores vistas al hábitat de los felinos.

Según la información del propio parque, no es necesario adquirir la entrada general al zoo para reservar mesa, aunque sí existen paquetes que incluyen visita y comida. Los gestores de Terra Natura defienden que iniciativas como Carnivore sirven para acercar a los visitantes a la fauna y transmitir mensajes de conservación y respeto por los animales: ver a los leones desde la mesa plantea una experiencia memorable, pero también una oportunidad para aprender sobre su biología y las labores de cuidado.