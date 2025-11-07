Hasta los leones y los tigres temen al sonido más aterrador de la jungla: "Está profundamente arraigado y generalizado"

Ni los rugidos de los leones ni los gruñidos de los tigres son el sonido más temido en la naturaleza. Según un estudio reciente, los animales salvajes, incluidos los grandes depredadores, sienten pavor ante el sonido de la voz humana. La investigación, publicada en la revista Current Biology y difundida por Science Alert, revela que incluso los reyes de la selva muestran una respuesta de miedo extremo cuando escuchan a las personas hablar.

El experimento, realizado por un equipo de científicos encabezado por el biólogo conservacionista Michael Clinchy, de la Western University de Canadá, analizó más de 10.000 grabaciones de fauna salvaje en la sabana africana. Los resultados fueron contundentes ya que el 95 % de las especies reaccionaron con miedo intenso al oír voces humanas, mucho más que ante los sonidos de leones o disparos.

Según Clinchy, el miedo a los humanos está profundamente arraigado y generalizado. "Existe la idea de que los animales se acostumbrarán a los humanos si no son cazados, pero hemos demostrado que esto no es cierto”, añade.

Más fuerte que el rugido de un león

El equipo de investigación, que también contó con la participación de la ecóloga Liana Zanette, llevó a cabo sus pruebas en el Parque Nacional Greater Kruger de Sudáfrica, una de las reservas más grandes y biodiversas del continente, hogar de la mayor población de leones del mundo. Allí, los científicos colocaron altavoces cerca de abrevaderos frecuentados por mamíferos para registrar sus reacciones ante distintos sonidos.

Se reprodujeron grabaciones de humanos hablando en idiomas locales —como tsonga, sotho del norte, afrikáans e inglés—, junto con sonidos de caza, como ladridos de perros y disparos. También se emitieron gruñidos y rugidos de leones en diferentes contextos, simulando interacciones naturales entre ellos.

Durante el experimento, las grabaciones de los leones eran de animales comunicándose, no rugiendo con agresividad, para poder compararlas directamente con las voces humanas. Sin embargo, los resultados sorprendieron incluso a los propios investigadores.

El mayor miedo de todos

Los datos mostraron que casi 19 especies de mamíferos, entre ellas elefantes, rinocerontes, jirafas, cebras, leopardos, hienas y jabalíes, tenían el doble de probabilidades de huir al escuchar voces humanas que ante los rugidos de leones o los sonidos de caza. Es decir, incluso los animales más poderosos del ecosistema reconocen al ser humano como el peligro más grande.

Los científicos concluyeron que la simple presencia o voz humana es suficiente para alterar el comportamiento animal. Esta respuesta de miedo constante podría tener consecuencias a largo plazo sobre las poblaciones salvajes, especialmente en especies ya amenazadas, como las jirafas.

“Nuestra mera presencia en este paisaje natural es una señal de advertencia suficiente para provocar una fuerte respuesta en ellos. Les aterroriza mucho más la presencia humana que cualquier otro depredador”, advirtió Clinchy según recoge Sky News Arabia.