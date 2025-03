Furia y frustración de los consumidores por el lanzamiento de la sucesora de la Thermomix: "Es una pena"

El próximo mes de abril comenzarán los envíos de la nueva Thermomix, el modelo TM7. Este nuevo diseño cuenta con hasta 20 funciones y su precio es de 1.549 euros en España.

Además de la Thermomix y sus principales complementos, el precio incluye una suscripción de 12 meses a la plataforma digital Cookidoo que garantiza el acceso a más de 100.000 recetas oficiales y otros muchos consejos.

No obstante, quienes compraron el modelo anterior, el TM6 de hace seis años, recientemente no están del todo contentos con el nuevo lanzamiento. Según recogen en el medio alemán Dewestern.de han criticado que los complementos del modelo anterior e incluso un mini robot de cocina como es el Thermomix Friend, auxiliar a la TM6, no sea compatible con el nuevo modelo.

"Es una verdadera lástima que no sea compatible y realmente no es posible venderlo a un precio que no me cueste nada. Es una pena", recogen en el citado medio que señalan los usuarios en las publicaciones de Facebook de Vorwerk.

"El hecho de que ya no se pueda usar el Friend, que no era precisamente barato, con el TM7 es una vergüenza", recogen de otro cliente.

No obstante, esto no es ninguna novedad y en 2019 cuando se lanzó la TM6 los usuarios se quejaron por el mismo motivo, ya que los accesorios de la TM5 no eran compatibles con la TM6.