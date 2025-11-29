Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Héctor Alonso, podólogo: "Este tipo de zapatillas que hay en muchos armarios es el más dañino para tus pies"
Consumo
Consumo

Héctor Alonso, podólogo: "Este tipo de zapatillas que hay en muchos armarios es el más dañino para tus pies"

Aun así, ambos especialistas coinciden en que no es necesario deshacerse de estas zapatillas si te gustan. 

Daniel Cáceres Garriga
Dolor de pies.Manuel faba

A muchas nos pasa: tenemos un par de zapatillas que llevamos desde la adolescencia y que asociamos con comodidad, estilo y ese toque atemporal que funciona con todo. Sin embargo, puede que no sean tan inocuas como pensábamos. Un podólogo se ha vuelto viral en TikTok tras advertir que un modelo muy conocido y extendido (sí, ese que probablemente tengas ahora mismo en tu armario) puede ser "el más dañino para los pies". Sus declaraciones han sorprendido a miles de usuarias que, como él mismo reconoce, las llevan casi a diario sin ser conscientes de sus efectos a largo plazo.

En su vídeo, el especialista Héctor Alonso explica que el primer problema aparece en la parte delantera del calzado. Sobre las punteras, afirma que "son muy duras y promueven las uñas encarnadas". Esta rigidez puede presionar los dedos hacia dentro, especialmente si se usan durante muchas horas seguidas.

A eso se suma la escasa amortiguación. Según Alonso, "las suelas son demasiado planas. Andas literalmente sobre un ladrillo". La descripción deja claro que el apoyo del pie es prácticamente inexistente, algo que, con el tiempo, puede derivar en dolor en la planta, sobrecarga en los metatarsos o molestias al caminar por superficies duras. El podólogo también comenta que este tipo de zapatilla "es muy maleable y no sujeta nada el tobillo", lo que reduce la estabilidad y favorece pequeñas torceduras o una marcha más inestable de lo que imaginamos.

Su vídeo ha abierto un debate amplio y otro profesional, el podólogo David García, ha añadido más argumentos en la misma línea. Él señala que la goma de la puntera "nos puede provocar unos dedos que acaben en forma de garra, unos hematomas debajo de las uñas e, incluso, juanetes". Además, subraya que la versión de caña alta "nos dificulta la articulación del tobillo", algo que puede afectar a la forma de caminar y a la movilidad general.

Aun así, ambos especialistas coinciden en que no es necesario deshacerse de estas zapatillas si te gustan. La recomendación es reducir su uso continuado, alternarlas con modelos que tengan una suela más acolchada y un diseño que acompañe la pisada, y reservarlas para momentos puntuales en lugar de convertirlas en la opción diaria.

Cuidar la biomecánica del pie no solo evita molestias locales, sino que también puede prevenir problemas en rodillas, caderas o incluso en la columna. Una pequeña revisión del zapatero puede marcar una gran diferencia en el bienestar a largo plazo.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA PMS