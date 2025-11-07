La Aesan lanza una alerta por la presencia de listeria en un producto cárnico de DIA

Se ha elevado una alerta alimentaria por la presencia de listeria en chopped

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha dado a conocer que se ha encontrado presencia de Listeria monocytogenes en un producto cárnico refrigerado de la marca Nuestra Alacena, de la cadena de distribución DIA.

Este producto es chopped lata finas lonchas, con tamaño de 150 gramos y está envasado loncheado. El número de lote contaminado es el 252771 y tiene fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025. La recomendación de las autoridades competentes hacia las personas que hayan adquirido este producto es que se abstengan de consumirlo.

La AESAN ha sido informada por las autoridades sanitarias de Andalucía y añade que la distribución inicial se ha realizado en esa comunidad, aunque no se puede descartar que el chóped contaminado haya llegado a otras partes de España, por lo que todo aquel que haya adquirido este producto en cualquiera lugar del territorio nacional debe extremar las precauciones.

Los síntomas compatibles

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, que van desde vómitos, pasando por diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.

La Aesan ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos y ha llamado a las mujeres embarazadas a consultar las recomendaciones de consumo en su caso.