Jia Yuhui regresa a China tras un fracaso empresarial: "Gano 36 euros al día, pero soy más feliz"
Extremadura decide su futuro en unos comicios claves
El hombre ha vuelto de Australia a su país natal y ha dejado el mundo de la empresa para dedicarse a los idiomas.

Un profesor durante una clase de idiomas.Getty Images

Un hombre de mediana edad, Jia Yuhui, nacido e china, que estudió en Australia durante 10 años, ha pasado de ser empresario en ese país, a trabajar como empleado de mudanzas en el noroeste de China, pero ahora la vida le ha cambiado completamente. Empezó apublicar vídeos en inglés en Internet y ha sido tanta la gente que le ha contactado que ha decido dar un giro profesional. 

El nuevo negocio se le ocurrió tras ver los resultados que había tenido el que tanta gente lo viera hablar inglés con fluidez en las redes sociales. Tanto interés ha llevado a Jia Yuhui a crear una empresa de formación en inglés, según ha publicado My News.

Jia nació en la década de 1980 en una familia que antaño era rica en China y pudo estudiar en Australia durante una década. Después regresó a China para fundar una serie de negocios, pero todos sus emprendimientos fracasaron, dejándolo endeudado. El hombre comenzó a trabajar como mudanza en Xian, provincia de Shaanxi, hace dos años.

Desde agosto, Jia ha publicado 46 vídeos en las redes sociales que registran sus mudanzas y están doblados por él al inglés. Dice que habla inglés en las redes para aumentar el tráfico en Internet. Muchas personas comenzaron a dejar comentarios pidiendo consejos sobre cómo aprender inglés y eventualmente el número superó a aquellos que lo contactaron para solicitar el servicio de mudanza.

Luego, en octubre, Jia lanzó un servicio de “viaje inmersivo en inglés hablado”. Cada fin de semana, junto a una persona nativa de inglés, lleva a estudiantes de inglés a un alojamiento con desayuno en las afueras. Se les exige que hablen solo inglés durante el fin de semana.

"Los guiaré para que hablen inglés y ganen confianza", se ha propuesto Jia. En comparación con su rica vida anterior, Jia afirma que está feliz con la actual, a pesar de estar bajo la presión de pagar sus deudas. Estoy más feliz que antes. Aunque gano poco dinero cada día, como 200 o 300 yuanes (entre 23 y 36 euros), me dije a mí mismo que hoy tengo dinero para comprar comida. Antes, siempre me sentía insatisfecho porque quería ganar más dinero, dijo.

Jia dijo que ha ajustado su mentalidad. “Antes, me preocupaba que me menospreciaran. Ahora, los pensamientos de los demás no me afectan. Mi vida no tiene nada que ver con ellos”, asegura. Ahora lo que planea esseguir centrándose en el negocio de formación en inglés de cara al futuro para seguir siendo feliz..

