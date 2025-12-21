¿Es posible cobrar un décimo de la Lotería de Navidad 2025 roto, mojado, perdido o robado?

Millones de personas acuden en masa a las diferentes administraciones con la esperanza de que el décimo o los décimos que escojan sean agraciados en el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre.

Ese papel, con sus cinco cifras a las que se intentan transferir toda la suerte del mundo, se guardan como oro en paño hasta la fecha de celebración. No obstante, siempre pueden suceder infortunios que te hagan llevarte las manos a la cabeza al dudar si podrás cobrar o no el premio.

Mi décimo se ha mojado o roto

De acuerdo al reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, en su artículo 20, determina que "los billetes rotos o deteriorados que ofrezcan duda sobre su validez, así como aquellos que inspiren sospechas de falsificación, serán sometidos a reconocimiento oficial, y no serán satisfechos sin orden expresa del Jefe de Servicio".

En estos casos, lo mejor es mantener la calma y no intentar arreglarlo de ninguna forma, porque podría ser considerado como un intento de falsificación. De esta forma, de haberse roto o mojado, lo mejor es conservar todas las partes tal y como están -no intentar pegarlo, por ejemplo- para que pueda llegar a leerse el número, la serie y la fracción.

Con ello, acude a una administración de Loterías y Apuestas del Estado y rellena la 'Solicitud de pago de premios'. El establecimiento se queda con el décimo original, te dan un justificante y ya se encarga la SELAE de verificar la autenticidad del billete dañado.

De acuerdo al diario El Mundo, si el décimo está completamente deteriorado, se remite a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el organismo encargado de imprimir la lotería, la cual cuenta con mecanismos para verificar su autenticidad aunque su estado sea irreconocible.

Me han robado o he perdido el décimo

En caso de pérdida o robo del décimo, es fundamental acudir a las dependencias de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a denunciar los hechos. En dicha denuncia, tal y como recomienda la OCU, se recomienda aportar toda la información posible que ayude a identificarte como propietario del billete. Así, se insta a fotocopiar o fotografiar el anverso y reverso del mismo, anotar por escrito a los participantes y firmar la copia de la fotografía, en caso de ser compartido; y guardar un comprobante del mismo.

Asimismo, como interesado, tienes que mandar un escrito a la asesoría jurídica de Loterías y Apuestas del Estado, también detallando el momento, el lugar y todos los detalles que rodean al hecho. De obtener premio, se puede paralizar el pago hasta que el juez clarifique quién es el propietario del décimo.