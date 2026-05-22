La alarma por listeria afecta ya a cuatro marcas de quesos frescos a la venta en España: estos son los lotes afectados

El Ministerio de Consumo se ha hecho eco de varias alertas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que a lo largo de mayo ha emitido hasta cuatro avisos y ordenado la retirada de varios lotes de queso fresco de vaca de las marcas Goya, Nativo, Sabor de Casa y Cerrato por la presencia de listeria en algunos de sus productos.

La AESAN insta a la ciudadanía que haya adquirido estos productos que compruebe lotes y fechas de caducidad del mismo y que se abstengan de consumirlos en caso de que coincidan con los lotes afectados. El Ministerio de Consumo recoge, además, que en caso de haber consumido estos quesos y se tengan síntomas compatibles con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se acuda a un centro de salud. Acudir al mismo también es pertinente en caso de que la persona que haya consumido estos quesos sea una mujer embarazada.

Los avisos comenzaron a mediados de mayo después de que las autoridades sanitarias aragonesas informaran a la AESAN mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la presencia de listeria en quesos frescos de vaca de la marca Goya. La AESAN publicó la pertinente alerta en su web, pero conforme han ido avanzando las investigaciones y la toma de muestras se ha ampliado la información a otros lotes y marcas.

Por suerte, fue el propio fabricante quien retiró diversos lotes y diversas marcas de su gama por principio de precaución. En varios de ellos las autoridades sanitarias detectaron la presencia de listeria. En concreto en los siguientes productos:

Queso latino "Goya", 250 gramos. Lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio.

Queso latino "Goya", 300 gramos. Lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio.

Queso latino "Goya", barra de queso en envase de plástico. Lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio.

Queso estilo llanero "Goya", 300 gramos. Lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio.

Queso costeño "Nativo", 300 gramos. Lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio.

Queso costeño "Nativo", barra de queso en envase de plástico. Lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio.

Queso latino "Sabor de casa", barra de queso en envase de plástico. Lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio.

Queso fresco sabor mediterráneo "Cerrato", 300 gramos. Lotes con caducidad igual o anterior al 6 de julio.

Son productos fabricados en España pero habituales de gastronomías como la venezolana o la colombiana. La distribución de estos productos en los lineales españoles es "amplia y atomizada" y además de estar a la venta en grandes cadenas también suele verse en establecimientos minoristas de pequeño tamaño. Se están retirando de todos.

Qué provoca la listeria y cómo de grave es la listeriosis

La listeria es un género bacteriano que puede producir listeriosis, una afección que puede ser grave en personas vulnerables como mujeres embarazadas o personas mayores.

La listeriosis, de hecho, se suele contraer por consumir alimentos contaminados, normalmente alimentos refrigerados listos para consumir. Sus síntomas son similares a los de una gastroenteritis: fiebre, diarrea, náuseas, dolores musculares... pero los problemas más graves se dan en vulnerables ya que la bacteria puede pasar a la sangre o al sistema nervioso, causando septicemia, meningitis o abortos.

Además de en quesos, la listeria puede aparecer en otros alimentos envasados como paté o salmón ahumado. La bacteria puede proceder del propio animal de granja si los quesos se han fabricado con leche no pasteurizada. Pero incluso con leche pasteurizada la listeria puede llegar en caso de que la maquinaria no esté bien limpiada o en la producción haya superficies contaminadas.