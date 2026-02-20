Alertan de la presencia de posibles alérgenos en una conocida salsa brava vendida en 5 comunidades

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de la puesta a la venta de una salsa brava de la marca Martínez con un ingrediente (caldo de pollo) cuyos componentes se desconocen y, por lo tanto, podría tener alérgenos no declarados en el etiquetado.

El producto se vende en botes de cristal de 100 mililitros y la alerta afecta a todos los lotes, según la nota informativa.

La distribución inicial ha sido en las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, si bien no se descartan redistribuciones en otras regiones.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con algún tipo de alergia o intolerancia que pudieran tener el producto en sus hogares se abstengan de consumirlo. Su consumo, en cambio, no comporta riesgo alguno para el resto de la población.

Sulfitos no declarados

Por otro lado, la Aesan ha informado de la detección de seis salsas picantes de la marca Martínez con sulfitos no declarados en el etiquetado. La agencia ha recibido también la alerta a través del Scriri gracias a una notificación a las autoridades sanitarias de Islas Baleares.

En ella, se recoge la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado en las salsas picantes Cayena, Scorpion amarillo, Scorpion rojo, Chipotle, Ghost y Habanero. Los productos se comercializan en envases de 100 mililitros y están afectados por la alerta todos los que "no lleven en el etiquetado la mención a sulfitos".

Al igual que en la alerta anterior, se recomienda a las personas con algún tipo de alergia o intolerancia que pudieran tener el producto en sus hogares se abstengan de consumirlo mientras su consumo no presenta riesgo alguno para el resto de la población.