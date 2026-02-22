Confirmado por la AESAN: lanza una alerta por riesgo de asfixia en estas gominolas que deben ser retiradas del mercado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón, que deberán ser retiradas del mercado.

El organismo público ha detallado el tipo de producto del que se trata y también ha recomendado en un comunicado a las personas que tengan este producto en su casa que no lo consuman.

La alerta se ha emitido a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos acerca de este dulce, llamado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico que contiene sobres individuales, según ha informado la agencia en un comunicado.

Los datos del producto implicado

Nombre: «Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak»

Nombre de marca: Sanrio

Aspecto del producto: bolsa de plástico que contiene sobres individuales.

Fecha de consumo preferente: 11-06-2026

Peso de unidad: 150 g

Temperatura: ambiente

Distribuidas en muchos puntos de España

Las comunidades autónomas donde han sido distribuidas estas gominolas inicialmente han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana pero no se descarta que hayan podido ser redistribuidas a otras zonas.

La información sobre el peligro de su consumo ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique su retirada de los canales de comercialización.

Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Una alerta tras otra

Suele ser habitual ver alertas activadas por la AESAN. En los últimos días, también avisó de la presencia de leche, almendra, soja y huevo sin etiquetar en algunas barras de Toblerone.

Como informa esta entidad adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el producto afectado ha sido una barra de chocolate negro con nougat 10% de miel y almendras de 300 gramos de la marca Toblerone, con números de lote OOY315471 y OOY3155111, con fechas de consumo preferente 20/05/2027 y 17/06/2027, respectivamente.

Un producto que se distribuyó en hasta 10 comunidades españolas. En concreto, estas barras de chocolate se compartieron en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco y Madrid.

¿Qué es la AESAN?

La AESAN es un organismo "adscrito orgánicamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego", pero también, funcionalmente, a varios ministerios.

"Al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 170 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda (Madrid) y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo", reza en su página web.

Y tiene cuatro objetivos fundamentales: