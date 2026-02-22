Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Servicio Secreto de EEUU mata a tiros a un hombre supuestamente armado que trataba de acceder a la mansión de Trump
El hombre, de unos 20 años, habría intentado acceder dentro del perímetro seguro en el resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, quien se encuentra en Washington.

Mansión de Trump en Mar-A-Lago, imagen de archivo
Mansión de Trump en Mar-A-Lago, imagen de archivoWilliam Perry- Getty Images

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha confirmado este domingo que sus agentes han asesinado a un hombre de unos 20 años que supuestamente había intentado acceder de forma ilegal dentro del perímetro seguro en el resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, situado en West Palm Beach, Florida.

El hombre, según han defendido desde el propio Servicio Secreto de EEUU, iba armado e intentaba entrar dentro del perímetro seguro de la mansión del republicano, motivo por el cual los agentes han decidido abatirle. Ningún funcionario ha resultado herido durante el tiroteo, según las primeras informaciones. 

El agente especial del Servicio Secreto de EEUU, Rafael Barros, ha asegurado a la BBC que la víctima portaba consigo una bombona de gasolina y una escopeta. Junto con el servicio secreto también se encuentra involucrada la Oficina del Sheriff.

Tras el incidente, los agentes han ofrecido una rueda de prensa sobre el tiroteo, donde han enseñado-entre otras cosas- una imagen de la supuesta escopeta que llevaba el sospechoso, así como del bidón de gasolina mencionado anteriormente. Por ahora, se desconocen cuántos tiros se efectuaron. 

La identidad del fallecido se mantiene por ahora en secreto, pendiente de notificación familiar, mientras que los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio hasta que se termine la investigación.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

