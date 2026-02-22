El Servicio Secreto de EEUU mata a tiros a un hombre supuestamente armado que trataba de acceder a la mansión de Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha confirmado este domingo que sus agentes han asesinado a un hombre de unos 20 años que supuestamente había intentado acceder de forma ilegal dentro del perímetro seguro en el resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, situado en West Palm Beach, Florida.

El hombre, según han defendido desde el propio Servicio Secreto de EEUU, iba armado e intentaba entrar dentro del perímetro seguro de la mansión del republicano, motivo por el cual los agentes han decidido abatirle. Ningún funcionario ha resultado herido durante el tiroteo, según las primeras informaciones.

El agente especial del Servicio Secreto de EEUU, Rafael Barros, ha asegurado a la BBC que la víctima portaba consigo una bombona de gasolina y una escopeta. Junto con el servicio secreto también se encuentra involucrada la Oficina del Sheriff.

Tras el incidente, los agentes han ofrecido una rueda de prensa sobre el tiroteo, donde han enseñado-entre otras cosas- una imagen de la supuesta escopeta que llevaba el sospechoso, así como del bidón de gasolina mencionado anteriormente. Por ahora, se desconocen cuántos tiros se efectuaron.

La identidad del fallecido se mantiene por ahora en secreto, pendiente de notificación familiar, mientras que los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio hasta que se termine la investigación.