Ni lentejas ni hígado: este producto natural de 0,99 euros de cualquier supermercado es una fuente inagotable de hierro

A la hora de pensar en alimentos ricos en hierro, los primeros que suelen venirse a la cabeza son las lentejas, los frijoles o la carne roja con piezas magras como el hígado. Aunque esto no es siempre lo más acertado, ya que hay otros alimentos que tienen un mayor contenido en hierro que estas legumbres.

El nutricionista Álex Yáñez ha destacado, tal y como recoge Tudo Gostoso, beneficios de un condimento muy común, económico ya que se vende a unos 0,99 o 1 euro en los principales supermercados, y de su alto contenido en hierro.

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la canela cuenta con 38,1mg de hierro por cada 100 gramos frente a 7,1mg por cada 100 gramos que tienen las lentejas o los 8mg por cada 100 gramos que tiene el hígado de ternera.

La FEN destaca que la canela es fuente de proteínas, zinc, calcio, hierro, potasio, vitamina B y C. Y también de selenio, aldehidos y fenoles.

No obstante, la ración media de este alimento suele oscilar los 0,25 gramos, por lo que no se toma esta alta cantidad de hierro. De hecho, destacan que la cantidad de canela común "no aporta a la dieta nutriente alguno que represente significación".

Tal y como recogen en Medline, "el hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo" y se considera "esencial" ya que se necesita para producir hemoglobina, una parte de las células sanguíneas. "El cuerpo no puede producirlo, por lo que debe ingerirse con los alimentos que comemos", recuerdan.

Aunque con una dieta equilibrada no suele haber problemas de deficiencia de hierro, en el National Institute of Health (NIH) recogen ciertos grupos que pueden tender a tener anemia como "adolescentes y mujeres con menstruaciones abundantes, mujeres y adolescentes embarazadas, bebés, en especial si son prematuros o tuvieron bajo peso al nacer; donantes habituales de sangre, o personas con cáncer, trastornos gastrointestinales o insuficiencia cardíaca".